Håpar på ministermøte i Langevåg

- Me ønskjer å visa statsrådane kor sterk og viktig dei maritime næringane er for Bømlo.

Dette seier Ståle Vorland i Bømlo Høgre. Saman med Eidesvik Offshore ASA, Eidesvik Havfiske og Bømlo Skipsservice inviterer han no fiskeristatsråd Per Sandberg og næringsminister Monica Mæland til Bømlo og dei store bedriftene i Langevåg.

- Me har skrive eit brev der begge statsrådar vert invitert til Langevåg på ei felles vitjing der dei kan møta representantar for verksemdene, i tillegg til å vitja dei ulike bedriftene medan dei er her. Utanom vonar me å få til ei samling der statsrådane møter andre interesserte, presenterer seg sjølv og der det også vert høve til å stilla ministrane spørsmål, fortel Vorland.

Han vonar å få til fellessamlinga på Langevåg Bygdatun før ministerane kan reisa på bedriftsbesøk. Og går alt som Vorland håpar og trur, kan dei få ministervitjing i løpet av oktober månad.

Dei lokale, maritime verksemdene i Langevåg vonar å snart få fiskeriminister Per Sandberg på besøk. Her frå ei tidlegare viting hos fiskeforhandlar og fiskematprodusent Knutstad&Holen på Hamar. Foto: Håkon Jacobsen/NFD

Snart tosifra milliardar

Initiativet som er teke, har sitt grunnlag i at departementa tidlegare i sommar uttrykte at dei vil ut i landet for å møta lokal industri.

- Me har teke dei på ordet og vonar at dei finn plass på sine program til å komma og treffa oss, fortel Vorland.

I brevet som er sendt til departementa vert det vist til at øykommunen Bømlo med sine 11.600 innbyggjarar har eit variert næringsliv med naturleg tyngdepunkt knytt opp mot havet som omgjev øyriket.

- Samla så omsette bedriftene i Bømlo for omtrent 9,2 milliardar kroner sist år. Mestedelen kjem frå bedrifter knytt opp mot dei maritime næringane, understrekar Vorland, og vonar at dette gjer at ministerane tek turen over fjellet i løpet av hausten.

- Kvifor Langevåg spesielt?

- Den maritime næringa står veldig sterkt. Næringsmiljøet har aktørar innan fiskeri, akvakultur, verftsnæring og offshorereiarlag, for å nemna noko. Delar av den maritime næringa opplever store utfordringar med ein turbulent marknad. Sjansen til å belysa dette i møte med departementa vil kunna vera til stor nytte i førebuingane næringslivet må gjennom for å møta framtida. Me skal heller ikkje underslå at eit slikt møte vil vera viktig for å sikra at ny fiskerihamn i Langevåg kjem med i Nasjonal Transportplan. Dette er eit stort fokus når me inviterer desse departementa, fortel Vorland.

Viktige lokalt og nasjonalt

Han viser til at fiskeri har alltid vore ein grunnpillar i næringslivet på Bømlo, og ei næring som no er i vekst.

- I Langevåg sit fiskerimiljøet med nær 25 prosent av den samla pelagiske, norske trålkvota, understrekar politikaren.

Han nemner også at Eidesvik Offshore ASA med sine 24 skip innan supply, seismikk og subsea er ein betydeleg nasjonal aktør innan sitt segment og ei viktig, lokal hjørnesteinsverksemd.

Bømlo Skipsservice på si side har hovudfokus på reparasjon og vedlikehald av farty som opererer innan havbruksnæringa, men rettar seg også inn mot å yta service og reparasjonar for andre typar.

- Alle tre verksemdene er viktige, lokale arbeidsplassar som no er blitt berørt av uroa innan den maritime næringa, poengterer Vorland.