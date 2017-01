Har med seg eit lite knippe konferansierar og gjestesolistar

Sundag er det tid for Bømlo janitsjar sin årvisse nyårskonsert i kulturhuset. Kjende fjes frå den lokale revyscena stiller som konferansierar, og korpset får med seg eit ungt songtalent.

Sigrid Gunnarsjaa er kjent for mange på Bømlo for si flotte songstemme. Under nyårskonserten til Bømlo janitsjar vert ho med og syng «Gje meg handa di» saman med med korpset. Hans Gunnar Skreslett er invitert med som gjestesolist på trompet. Han spelar på jazznummeret «Peace, please».

I tillegg til desse vil unge utøvarar frå korpset sine rekkjer ha solistoppgåver undervegs i konserten.

Ein tradisjonsrik nyårskonsert må sjølvsagt ha konferansier som knyter det heile saman. Denne gongen er det ikkje mindre enn to, og begge er kjende frå revyscena på Bømlo. Marianne Grønnevik og Anette Solstrand vil ta seg av denne oppgåva, og humor vil nok bli eit mykje nytta verkemiddel.

Solstrand vil også vera solist under nummeret med det velklingande namnet «Ankan och hackspetten». Truleg vil også medlemer frå janitsjaren stilla med humorinnslag i form av ein sketsj på konserten. Sjansen er god for at publikum kan venta seg det.

Og faste innslag som «Champagner-galopp» og «Radetzky-marsj» er sjølvsagt del av konsertmiksen.