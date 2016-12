Berre personbilar får no køyra over Stordabrua, melder politiet på twitter.

Statens vegvesen melde i 1930-tida at Stordabrua var stengt for store kjøretøy på grunn av den sterke vinden. Berre personbilar fekk køyra over.



Det er ikkje meldt om restriksjonar på Bømlabrua så langt. Alle ferjesambanda i distriktet er også innstilte inntil vidare på grunn av uveret Urd.