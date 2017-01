Har tilpassa klede til bømlingane i 30 år

Frida J. Sortland har jobba i 30 år som syerske for Østensen. Dressar, kjolar og bukser har fått perfekt passform etter at Frida har uført sin sykunst på plagga.

Alle som kjøper plagg til fullpris hos Østensen & sønner, og som treng tilpassing, får tilbod om å få gjort dette gratis hos Frida J. Sortland. Ho sit nede i kjellaren i butikklokala og har rikeleg med arbeid.

Det går fort når ho set i gong med dagens reparasjonar. Ei bukse som var for lang, skal få perfekt lengde.

Starta ung

Frida fatta tidleg interesse for handarbeid, både strikking og sying.

- Eg var rundt seks, sju år då eg lånte symaskinen til mamma. Den gongen hadde symaskinane sveiv ein måtte snurra rundt for å få den til å gå, seier Frida og ler.

Heldigvis er det kome symaskinar med motor som gjer jobben til den flinke sydama enklare.

- Eg klarte å sy meg sjølv i fingeren då eg lånte mamma sin maskin, men eg tok ikkje skrekken, fortel Frida.

Ho seier at det som gjer jobben hennar så kjekk er gleda av å skapa noko og at kundane vert nøgde.

Solid kompetanse

Frida er fødd og oppvaksen på Halsnøy, men på 1970-talet reiste ho til Stord for å ta utdanning ved husflidskulen. Der fekk ho òg sveinebrev innan sying.

Ho flytta til Bergen, med ektemannen som er bømling, etter utdaninnga, men dei valde etter kvart å byggja hus på Bømlo.

- Det er kjekkare å bu på landet. Det er det eg er van med, seier Frida og ler.

Syr og syr

Tre dagar i veka sit Frida nede i kjellaren hos Østensen midt i sentrum. No sit ho aleine, men det har ikkje alltid vore slik.

- Før var me opptil fire personar, men det var då dei selde gardiner i tillegg, forklarar den spreke dama.

Etter å ha jobba med klede i 30 år har ho fått med seg mange ulike motar, og nokre har vore vanskelegare enn andre.

- Det var ein periode det var veldig populært med «prinsessefasong», det var veldig mykje arbeid, seier ho.

Elles fortel ho at det er helst går i tilpassing av dressar og finare kjolar, for kvinner og menn.

- Ein dress er ofte ei dyr investering, og då er det viktig at den sit som den skal. Det går mykje i opp og nedlegging av bukser, seier Frida.

- Er det mange som kjem inn etter jul og må sy ut buksene då?

- Det er litt tidleg enno, men det kjem vel nokon etter kvart, seier ho og ler.

Syr ikkje på fritida

Frida legg helst nåla og tråden i frå seg på jobb og tutlar med andre sysler på fritida.

- Når eg syr heile dagen, vil eg helst gjera andre ting når eg kjem heim. Eg likar å jobba i hagen, seier ho.

Det er mange som veit om dei gode syferdigheitene til Frida, men ho takkar sjeldan ja til oppdrag utanom jobb.

- Det er mange som spør, men eg har sagt konsekvent nei, om det ikkje er dei aller næraste då, seier ho.

Ho har likevel nokre tips til dei som ynskjer å starte med sying.

- Ein må har interesse. Det kan vera lurt å sy til andre, for då er det ikkje så lett å gje seg, og det kan vera smart å starta i det små med barneklede, forklarar ho.

Alder ingen hindring

Frida er no 64 år, men har planar om å jobba til ho er 67 år.

- Eg jobbar så lenge som eg kan, men sluttar når eg er 67 år. Men eg vil gjerne hjelpa til i ny og ne om det er behov, seier ho.

Ho seier at ho likar seg svært godt på jobb og har gode kollegaer.

Frida jobbar konstant under intervjuet. Ho trer tråd på dei tynnaste nålene lett som ingenting, syr på symaskinene, klipper i stoff og måler opp. Det er tydeleg at dette kan ho.

- Eg likar best dei tynne nålene, for dei er enklast å sy med, forklarar ho.

Mange får problem med synet på sine eldre dagar, men dette er ikkje ei problemstilling Frida har.

- Eg treng litt meir lys, men elles går det heilt fint med synet, seier ho.

Femtitusen plagg

Butikkeigar Anfinn Østensen fortel at Frida Sortland er ein enorm ressurs for bedrifta, og han kvir seg til ho vert pensjonist.

- Me laga eit røft overslag over kor mange plagg ho har sydd på, for fem år sidan. Då kom me til femtitusen, og det er heilt enormt, seier han.

Han fortel at det vert svært vanskeleg å erstatte ho.

- Det er heilt klart at den kompetansen som Frida sit med er det ikkje mange som har, men me håpar at det er nokon som er interessert i ein slik jobb når den tida kjem, avsluttar han.

I tillegg til å sy på plagg som vert seld i butikken har ho i tillegg laga klede heilt frå null.

- Det har vore tilfelle der me ikkje har klart å skaffa enkelte plagg, for eksempel til bryllaup, men då har Frida sydd dei, noko som er ekstremt imponerande, avsluttar sjefen.