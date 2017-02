Harald Håkonsen og No signal gjekk vidare til Bergen

Harald Håkonsen (18) deltok med eit vise-innslag på UKM på Stord kulturhus og både han og innslaget til gruppa «No signal» gjekk vidare til fylkesmønstringa i Bergen.

Harald Håkonsen deltok sist laurdag for første gong i UKM (Ungdommens kulturmønstring) på Stord, Han stod åleine på scenen og framførte songen «Det bor ei gammal baker», som er ein tekst skriven av Inger Hagerup og tonesett av Finn Kalvik. Han spelar til vanleg keyboard i gruppa «The Jokers» og syng i gruppa «Singel og sand».

Gruppa No signal framførte «Hjerteknuser» og «Blue car», sistnemnde song komponert av Jonas Torkelsen med gitar og song (i midten). Frå v: Johan Håstø på keyboard, bak han spelar Andreas Grasdal på tromme og heilt til høgre i biletet står Marius Nedrebø Sele (17) på bassgitar. Adrian Halleraker (17) var òg med på gitar.

Får god støtte

- Det gjekk heilt fint å stå på scenen åleine. Det har eg gjort før, seier Håkonsen, som har framført denne songen to gonger før på Fuglaberget på Bømlo vidaregåande skule i fjor sommar og rett før jul. Mor hans, Sissel Johnsen, har mange lovord å koma med når det gjeld støtte og oppmuntring frå lærar Einar Martin Løkling i kulturskulen på Bømlo.

- Han er ein fantastisk læremeister i musikk, og han hadde stor tru på at Harald skulle klara å framføra på UKM, fortalde ho.

Det vart ein liten times venting på resultat frå juruyen om kven som gjekk vidare til Bergen etter laurdagens UKM. Harald Håkonsen vart glad då han fekk vita at han kom vidare.

Rasmus Knutsen song «You said you´d grow old with me» (tekst: Michael Schulte».

Komponerer eigen musikk

Det var to innslag frå Bømlo som gjekk vidare til kulturmønstringa i Bergen. Gruppa «No Signal» framførte to låtar på sitt sceneinnslag. Den første var «Hjerteknuser» av Kaizers Orchestra. Den andre var «Blue car» komponert av Jonas Torkelsen (14), yngstemann i bandet. Dei kom òg vidare til UKM i Bergen.

Gruppa består av Johan Håstø (16) på keyboard, Adrian Halleraker (17) på gitar, Andreas Grasdal (16) på trommer, Marius Nedrebø Sele (17) på bass og Jonas Torkelsen (13) med gitar og song.

Torkelsen fortel at det ikkje er første songen han har komponert i sitt liv.

- Ja, eg har laga fleire songar. Til saman sju stykke. Eg har spelt i fire år. Eg byrja å spele i fjerde klasse. Ja, eg finn på nye songar heile tida når inspirasjonen kjem. Eg har faktisk ei heil plate som eg ikkje har gjeve ut enno, men eg veit ikkje om eg skal gje ho ut eller ikkje, seier Jonas Torkelsen før han hasta vidare til venene sine medan han venta på juryens avstemming sist laurdag.

Frå Bømlo var det i tillegg to andre innslag. Rasmus Knutsen framførte songen «You said you`d grow old with me» (tekst: Michael Schulte), og Jomar Vold framførte songen «Story of my life» (melodi: One Direction, instrumental.)

Jomar Vold song «Story of my life» av One Direction.

Utsette til siste liten

Elisabeth Holme Grønnevik fortel at påmeldingsfristen til UKM vart utsett for andre gong, og ungdom kunne melda seg på heilt fram til dagen før arrangementet sist laurdag. Ho stadfesta at det var særs få påmelde til arrangementet i år.

Det kan ha samanheng med ein del konkurrerande arrangement same helga. Det var både Ten Sing vinterfestival på Bømlo og det var nattcup i Bømlohallen. Men UKM vart eit flott arrangement i år og, sjølv om det var noko mindre program enn vanleg og mindre folk i salen til å applaudera. Men innslaga var like gode og heldt bra nivå. Flott musikk, engasjerande og flott diktopplesing og teikning og foto med godt nivå. Her var mange talent å sjå og oppleva.

Konferansierar var Frida Traa og Malene Solli frå Fitjar, og dei gjorde ein strålande jobb sjølv om dei steppa inn i siste liten.