Heidra reisebyråveteranar

Gerd Nancy Notland og Sissel Totland har kjent kvarandre sidan dei gjekk på barneskulen på Moster. Onsdag vart dei heidra av kollegaer på reisebyrået og kjeda GTravel før dei gjekk inn i pensjonistanes rekkjer.

Dei har vore gode vener mest heile livet og kollegaer i 36 år. Kor mange reiser dei to har sendt bømlingar ut på er uråd å seia, men det er tusenvis. Gerd Nancy Notland byrja i det som då var Bømlo Reisebyrå i Rubbestadneset 1. september i 1979. Byrået var då ein del av Trafikkterminalen AS, eit selskap etablert i 1977. Sissel Totland byrja i reisebyrået året etter, 1. juli 1980. I 1984 vart Helga Rydningen tilsett. Ho vart pensjonist ved årsskiftet.

Notland og Totland med gode kollegaer i GTravel Bømlo. Frå venstre: Anette Skaaraaen, Kjersti Eidet, Gunn Sissel Alvsvåg, Sissel Totland, Victoria Kvernøy, Gerd Nancy Notland og Kari Hamre.

Frå Wichmann til GTravel

Trafikkterminalen AS var eit selskap med reisebyrå og godsterminal. Selskapet var i starten eigd av Wichmann Motorfabrikk, HSD og Bømlo kommune i fellesskap. Etter at Wichmann gjekk konkurs tok HSD over eigarskapen til selskapet. Reisebyrået starta som ein liten del av dette selskapet, men vart skilt ut som eige selskap og vaks seg etter kvart større. HSD trekte seg ut av reisebyrådrift i 1989, og Gerd Nancy Notland kom inn på eigarsida. Ho var medeigar i om lag 18 år og byråsjef i nær 30 år.

I 1991 flytta reisebyrået til Svortland, og her har byrået vore sidan. Reisebyrået har vore innom ei rekkje kjeder og hatt fleire eigarar. I dag er reisebyrået i Combisenteret med i kjeda GTravel.

Kari Nitter (til høgre) representerte eigaren og kjeda GTravel då Notland og Totland vart takka for lang og tru teneste. Gerd Nancy Notland får her flotte vasar i gåve.

Rivande utvikling

Onsdag hadde Notland og Totland sin siste arbeidsdag. Dei vart heidra både av kollegaene på kontoret og av kjeda. Dei fortel til Bømlo-nytt at mykje har endra seg i bransjen sidan dei byrja i reisebyrået i 1979 og 1980. Den gongen vart billettar skrivne ut for hand, prisar kalkulerte og store oppslagsbøker vart nytta i kvardagen. Bestillingane gjekk på telefon. Utover 1980-talet kom datamaskinane inn for alvor også i reisebyråa. Det var ein revolusjon.

Gerd Nancy Notland og Sissel Totland hadde sin siste arbeidsdag på reisebyrået onsdag.

Gåver og helsingar

Notland og Totland fekk onsdag helsing frå Kari Nitter som representerte kjeda. Ho sa mellom anna i sin tale at Notland og Totland hadde bidratt til eit godt arbeidsmiljø på kontoret. Ho overrekte gåver frå kjeda.

- Me har mykje å ta oss til no når me blir pensjonistar. Eg skal ein tur til Italia og er engasjert i grendeutvalet, lag og organisasjonar, seier Notland. Totland seier ho ser fram til fleire turar i fjellet.

- Det spørst om eg står tidleg opp og køyrer til Bremnes av gammal vane. Nei, det går vel fint, ler Totland.

Ho seier ho føler dei har vore utruleg heldige med arbeidsplassen sin desse åra. Notland er samd. Ho seier dei har mykje å vera takksame for.