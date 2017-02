Held skulesaka varm

Næringsminister Monica Mæland fekk under vitjinga tysdag vite at Rubbestadnes vidaregåande skule er viktig for næringslivet. I neste månad blir det møte mellom Bømlo formannskap og Hordaland fylkesutval.

Statsråden fekk presentert det nye industriområdet som ei ny leiestjerne for det maritime Noreg på Vestlandet. Som Bømlo-nytt fortalde onsdag kan det i løpet av dei neste fem åra kan bli snakk om investeringar i Rubbestadneset for ein milliard kroner.

Jakob Særsten (til høgre) presenterte framtidsplanane sine for næringsministeren saman med mellom andre Bernt Hellesøe i Unitech. Særsten poengterte kor viktig Rubbestadnes vidaregåande skule er for næringslivet. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Skulen er viktig

Dagleg leiar Jakob Særsten i Los-gruppen sa til Mæland at selskapet Los elektro er det største privateigde elektroselskapet på Vestlandet.

- Me tek inn mellom 10 og 15 lærlingar kvart år. Det å ta inn lærlingar er noko me er opptekne av. Rubbestadnes vidaregåande skule er del av ei suksesshistorie. Me har 248 tilsette, og av dei er 38 lærlingar fordelte på tre årskull, sa Særsten.

Han poengterte overfor næringsministeren at den vidaregåande skulen i Rubbestadneset er svært viktig for Los, og la til at skulen no blir viktigare enn noko sinne.

- Tidleg på 1900-talet vart det lagt grunnlag for industrien her i Rubbestadneset. No legg me grunnlaget for dei neste 100 åra. Timinga er perfekt.

Rubbestadnes vidaregåande skule blir framleis drøfta på høgste nivå. Arkivfoto: Håvard Hammarstrøm.

Pilotprosjektet

Rådmann Geir E. Aga sa i sist formannskapsmøte at det var planar om møte der både fylkeskommune, kommune og næringsliv var representerte. Her skulle det setjast ned ei arbeidsgruppe som skulle arbeide vidare med mandatet for det mykje omtalte pilotprosjektet.

- Me er tydelege på kva me ønskjer og forventar, sa Aga.

Dette møtet er no blitt skipa til. Arbeidsgruppa som er sett ned består av representantar frå fylkeskommunen, rektorane på dei vidaregåande skulane, kommunalsjef i Bømlo kommune, Bjørn Håvard Bjørklund, Paul Engseth frå opplæringskontoret, Jakob Særsten frå Los, og Erling Lodden frå Eidesvik offshore.

Mandatet for pilotprosjektet skal etter kvart handsamast politisk i kommunen for uttale, og endeleg i fylkeskommunen.

- Me ønskjer ein så brei prosess som mogeleg, seier ordførar Odd Harald Hovland til Bømlo-nytt.

Fylkesutvalet kjem

Bømlo-nytt har tidlegare fortalt at kommunen har invitert Hordaland fylkesutval på vitjing. No er det klart at utvalet kjem til Bømlo i slutten av mars. I den samanhengen skal fylkespolitikarane truleg vitje begge dei vidaregåande skulane i kommunen.

Ordførar Odd Harald Hovland seier han er glad for at fylkesutvalet legg møtet sitt til Bømlo.

- Me har utfordra dei til å komme til Bømlo, og det gjer dei no. Me ønskjer god dialog med fylkeskommunen.

- Me arbeider vidare med den vidaregåande skulen. Det må det ikkje vera noko tvil om, seier ordføraren.

Kommunestyret har tidlegare sendt høyringsuttale til fylket om at Bømlo ikkje er nøgd med vedtaket fylkeskommunen enda ut med i høve dei vidaregåande skulane i Bømlo.

Lokalisering av ein samanslått vidaregåande skule vart låst utan grundig utgreiing i forkant.

Dynamisk næringsliv

I uttalen vart det peika på at det må greiast ut kva behov som finst for vidaregåande opplæring i Bømlo, både no og i framtida. Utnytting av dagens fasilitetar både i Rubbestadneset og på Leite må vurderast i tillegg til trong for nye fasilitetar, meinte kommunen.

Det viktige er å ha tilstrekkeleg areal og tilfredsstillande bygningsmasse som er tilpassa det opplæringstilbodet som det er behov for.

Hovland seier til lokalavisa at dette er bodskapen han gjentek for fylkespolitikarane i neste månad. Han syner også til planane for industriområdet i Rubbestadneset som vart presenterte for næringsministeren tysdag.

- Utviklinga i næringslivet vårt er dynamisk, og sånn sett passar det bra at fylkespolitikarane kjem no slik at dei får dette med seg.