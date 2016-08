Helge Toft inviterer The Jokers til Kulturnatt

Gruppa The Jokers deltok på Open Mic arrangement i Haugesund 13. mars saman med mange andre både profesjonelle og amatørmusikarar. Det vart ein skikkeleg publikumssuksess. No inviterer Helge Toft The Jokers til å spela på Kulturnatt.

Publikum vart så begeistra for The Jokers si framferd på arrangementet Open Mic i Haugesund at det seinare har resultert i fleire nye invitasjonar frå det seriøse musikarmiljøet i området. Det gjev både begeistring og ny inspirasjon til The Jokers sine medlemmer.



- Det vart ein kjempesuksess! Me har aldri fått ei slik fantastisk mottaking av publikummet som det me fekk på Valhall. Difor fekk me spørsmål om å spela på Asylrock i Haugesund fredag 12. august. Ein solidaritetskonsert for to jenter som fekk avslag på asylsøknaden sin. Då stilte dei med full blåserekkje.



- Me merkar mykje god energi ved å spela saman med The Jokers, seier trompetist Øyvind Hognestad, som òg er støttekontakt for eit medlem i gruppa.

Her spelar The Jokers på Asylrock i Haugesund fredag 12. august i år. Foto: privat.



Vil spela inn ny plate

- No seinare har me fått spørsmål frå Helge Toft om me vil spela på Kulturnatt i haust. Datoen for dette arrangementet er ikkje setla heilt enno, seier musikklærar og kunstnarleg ansvarleg, Einar Martin Løkling.



Tysdag i førre veke øvde The Jokers på nye melodiar på kulturhuset. Det høyrdest flott ut med Bruce Springsteen sin kjende låt «Hungry Heart». Inspirasjonen til å spela har nok ikkje vorte mindre etter alle dei gode tilbakemeldingane som The Jokers har fått i sommar.



- No har me fått ein plass i musikkmiljøet, fortel Wenche Tveit, mor til elgitarist Petter Tveit og som er primus motor i styret for The Jokers.



- Me skal òg snart spela på eit privat arrangement i Rubbestadneset med blåserekkje. Så planlegg me å spela inn ein ny studio-CD med både strykarar og blåsarar. Det trur eg skal bli ganske bra faktisk! No er det sjuande året med The Jokers, som vart etablert i 2009. I dag kan me spela over tretti låtar. Sist måndag starta me å øva på «Hungry heart» av Bruce Springsteen. Eg vart overraska over kor fort dei har lært songen, skulle tru dei hadde høyrt han før, seier Løkling.



Det var Petter Tveit som kontakta Bømlo-nytt og ville fortelja kor kjekt dei har hatt det.



- Eg vil takka for at eg får vera med på alt dette, og for mor mi som er verdas beste, seier Tveit, som helst vil kalla seg for Nils.