Hjelper deg på veg vidare

Sidan 2015 har karrieresenteret på Stord hatt eit lågterskeltilbod der dei tilbyr kartlegging av interesser og personlegdom i høve til yrkesval og utdanning, for bebuarar i Sunnhordland.

Marie E, Isdahl og Birgit Olsen Bratseth jobbar på fulltid på karrieresenteret. Dei fortel at det er svært mange frå Bømlo som tar turen for ein prat og rettleiing.

- Me har merka ein auke i pågangen hos oss, no som det er høg arbeidsløyse og næringslivet er råka av nedgangstider, seier Birgit Olsen Bratseth. Dei som lurer på kva dei skal utdanne seg til, får også hjelp.

- Det er mange val ein må ta når det gjeld utdanning og jobb, og det kan vera vanskeleg å vita kva som passar for den enkelte. Me prøver difor å gjera vegen vidare litt tydelegare, fortel Marie E. Isdahl

Ope måndag til fredag

På senteret hjelper dei alt frå ungdom over 19 år som ikkje veit kva dei skal studera til vaksne som treng rettleiing innan alt med jobb og CV.

- Det kan vera vanskeleg å skrive ein god CV som når gjennom til arbeidsgjevar i mengda av søkjarar som er for tida. Me hjelper difor folk med utforming av CV, og med å skrive gode søknadar, seier Marie E. Isdahl. Mange veit ikkje heller kva dei skal gjera om dei ikkje får jobb innan det yrket dei har utdanna seg til eller har erfaring frå.

- Det kan vera vanskeleg å sjå kvar eller korleis ein kan bruke den kompetansen ein har om ein plutseleg står utan jobb og må finna noko anna. Men me hjelper til med å finna ut kor og korleis ein kan bruka den kompetansen ein faktisk har over i andre yrke, fortel Birgit Olsen Bratseth.

Kaffi og samtale

Det kan vera tungt og verka håplaust, men det er fult mogeleg å ta turen til karrieresenteret på Stord for ein prat om utfordringar rundt det med å stå utan jobb, eller om ein ikkje veit kva ein vil studera,

- Det kan vera godt å få lufta tankar og kjensler rundt tema som omstilling og nye val, og me kan som oftast hjelpe. Om me ikkje kan hjelpe dei direkte her, kan me visa veg til andre instansar som kan vera aktuelle, seier Marie E. Isdahl. Vidare fortel dei to at tilbodet om karriererettleiing er heilt uforpliktande, det er gratis og dei har teieplikt.

- Det er berre å gå inn på nettsida vår eller Facebook å bestille ein time, så kjem ein kjapt til, seier dei driftige damene.