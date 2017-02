Honnør til fylket

I dagens avis kan du lese gladsaka om at det no er sett opp 21 nye lysmaster i Storesvingen, på gamlevegen mellom Stangarvågbrua og Rubbestadneset. Gamlevegen vart omgjort til gang- og sykkelveg då Raunhildetunnelen stod ferdig. Det vart tidleg peika på at denne gang- og sykkelvegen var direkte trafikkfarleg for gåande og syklande. Ikkje minst var her farleg å ferdast i mørkeret. Rubbestadnesingane var redde for at her kunne skje alvorlege ulukker.

Det er fleire som skal ha honnør for at det no er sett opp gatelys på denne strekninga. Lokalpolitikarar i Bømlo har halde saka varm, Rubbestadneset grendautval har komme med opprop, og rådmann Geir E. Aga har arbeidd jamt og trutt med saka. I fjor sommar opplyste han at Statens vegvesen spelte ballen over til Hordaland fylkeskommune. Det er trass alt dei som er eigar av vegen som gangvegen høyrer til, meinte vegvesenet. Aga sa då at det vart arbeidd vidare med saka. I september opplyste rådmannen til kommunestyret at han hadde purra på fylkeskommunen for å få sett opp lys. Då var det lagt opp til politisk handsaming i fylket i november.

Fylkeskommunen fatta positivt vedtak, og i desember fortalde me at arbeidet med montering av lys var i gang. Onsdag denne veka var det etterlengta arbeidet ferdig, til stor glede for dei som ferdast her. BMO elektro overleverte prosjektet til byggjeleiaren i Statens vegvesen. Det er ekstra gledeleg å lesa at her er LED-lys, og eit system som varslar vegtrafikksentralen om noko ikkje fungerer som det skal. Nokre vil meine at det berre skulle mangle at ikkje fylkeskommunen tok ansvaret og sette opp desse lyspunkta. Me tykkjer det likevel er vel verdt å gje fylkeskommunen honnør for å gjennomføre eit viktig trafikksikringsarbeid.

Etter det me forstår har det vore reine folkevandringa i Storesvingen etter at det vart lys i mastene. Sånn sett har dei kronene fylkeskommunen løyvde i prosjektet ein effekt i eit folkehelseperspektiv. Uansett gratulerer me rubbarane med ny turveg. Etter kvart skal her også komme ny tilkomst til Rubbestadneset skule. Det gir enda fleire, både store og små, høve til å ferdast enkelt og trygt i dette området. Det gler me oss til.