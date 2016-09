Hundrevis av born deltok på Markjamilo

Markjamilo har vorte eit svært populært arrangement. Til saman rundt 250 små og større «milslukarar» deltok i dei ulike løypene, inkludert terrengløpet.

Heile søndagen kom det folk for å registrera seg på ein eller fleire av turane og løpa til Markjamilo. Det er andre året dette blir arrangert med stor suksess. Heldige med vêret var dei i år som i fjor. Først samla rundt 200 born med foreldre og besteforeldre seg for å springa 60-meteren for born med vaksne på sentralidrettsanlegget. Deltakarane var heilt ned i 2-årsalderen.

- Me skal vera med på barneløp og på 400-meteren, sa Julie Innvær (9) som stod saman med venninna Nora Grotle (10) og veslebror Sivert Innvær (7) og Nora sin veslebror, Erlend Grotle (7).

- Eg skal vinna alle løpa, seier Nora.

- Det er gøy å springa, seier Julie.

- Det er gøy fordi me treng ikkje berre sitja inne å spela på iPaden, seier Nora. Jentene fortel at dei pleier å gå tur.

- Eg vil vera med fordi eg vil vinna medalje, sa Erlend.

Her er dei snart klar til at dei første borna kan springa i 60-meteren. Brødrene Tom Erling og Harald Kårbø står med gule vestar.

Liker å springa

Borna gjorde seg klare ved startstreken. Dei minste hadde hjelp av foreldra til å gjennomføra 60-meteren, ikkje så lett for ein toåring å klare det åleine.

Vetle Sortland Rolfsnes (snart 10) var ein av dei første som fekk springa. Ved mål vart alle godt mottekne av Tom Erling og Harald Kårbø og av Markjamilo-arrangør Heidi Sæverud og Runar Øvrebø frå Stord. Han las opp namn på mikrofon og skrudde stemninga i været, medan dei andre delte ut medaljar etter kvart. Det var berre for kvar pulje med seksti-meterspringarar å stilla seg i kø for å stå på «pallen».

- Jo, det er kjekt å springa, sa Vetle Sortland Rolfsnes.

Edel Eline Sortland på snart to år sprang saman med far Jens Olav Sortland, Ho syntest òg det var stas å få medalje. Med seg hadde ho søskena Jens Tobias på snart fire år og Mia Tomine på snart seks år. Dei sprang alle saman,

- Etterpå vil me gå den korte løypa til Fet, sa mor Nina Brynjulfsen. Alle borna fekk startnummer og medalje og ein vinnar skulle trekkjast på startnummeret i løpet av dagen.

- Ja det er kjekt å springa, sa Jens Tobias. Det same synest veslesøster Mia Tomine.

Det syntest òg Isak Jakob Fitso som deltok med far sin.

Borna vart godt mottekne ved målstreken. Her er «speaker» Runar Øvrebø i gong med å skru opp stemninga og lesa opp namna på dei flinke borna som no skal opp på «pallen» og få medalje av Heidi Sæverud eller Tom Erling Kårbø, som nyleg vart Norgesmester i 3000 meter sprang med hinder. Seinare på dag vann han førsteplassen i terrengløpet.

Mange spreke born

Kjekt var det nok for born og arrangøren at fersk Norgesmester i 3000 meter hinder, Tom Erling Kårbø, delte ut medaljar til dei unge sprintarane.

- Det er jo veldig mange spreke born her. Eg sjølv var ikkje spesielt sprek i barndomen. Men det som er viktig er kva ein gjer vidare i ungdomsåra. Dette avgjer om ein blir idrettsutøvar eller ikkje, sa Tom Erling Kårbø. Broren Harald Kårbø tok i mot born på målstreken. Han spring òg 3000 meter hinder, men må ta det med ro på grunn av betennelse i låret som følgje av overbelastning.

- Eg kan sykle og trene alternativt. Men det tar nok lang til før eg blir skikkeleg frisk. Det var på denne idrettsbanen eg og bror min starta våre idrettskarrierar. På Langevåg var det ikkje så stort miljø, så me måtte til Bremnes for å trene, fortalde Harald Kårbø.

Her er det ei lita jente som får hjelp frå mor til å gjennomføra sekstimeteren saman med dei andre. Kjempestas for små og store.

Fekk napp i vandrepokalen

Dei som deltok i barneløpet kunne velja om dei ville fortsetja vidare med 400 meteren eller delta på kort eller langløyper gjennom skogen og til fjellet. Kortløype på grusveg var på 3,7 km langløype på 6,9 km.

Det vart òg arrangert eit 10 kilometer langt terrengløp med variert løype med sti, skogsveg og fjell der ein sprang til to fjelltoppar: Mælandssåta (129 moh) og Grimsfjellet (146 moh). Start og mål var ved idrettsanlegget og løypa var godt markert med funksjonærar som passa på at løparane hadde det bra og at ein var forsiktig på dei glattaste partia i løypa.

I dameklassen var det Elin Steinsbø Fylkesnes som vann med tida 53,22 min. Ho fekk sitt andre napp i vandrepokalen. I herreklassen var det Tom Erik Kårbø som vann på 44,16 min.

- Det var 219 som gjekk på tur i turklassen. 34 personer deltok på terrengløpet og 132 seltok på barneløpet, opplyste Heidi Sæverud, initiativtakar til Markjamilo i fjor.

Snart to år gamle Edel Eline Sortland har her nett sprunge 60-meteren og fått medalje.