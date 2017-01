I slik ei natt for andre gang

I pinsen vert det på nytt høve til å sjå den spennande historia om Olav Haraldsson i Moster Amfi.

I fjor var det urpremiere på det historiske spelet om Olav Haraldsson, I slik ei natt. Spelet er skrive av Svein Tindberg og vart framført i eit nyopprusta Moster Amfi. Endeleg kunne publikum nyta spelet utan den berømmelege tresmaken. Over 3000 såg det nye Mostraspelet i 2016.

No er billettsalet starta for årets spel. Det skal framførast i pinsen og for første gang kan publikum kjøpa seg plassbillettar i amfiet. Det skal spelast tre framsyningar, heiter det i ei pressemelding som vart sendt ut i går.

Proffe og amatørar

Om lag 80 skodespelarar, både profesjonelle og lokale amatørar, står på scenen. Rolf Kristian Larsen også i år takka ja til rolla som Olav Haraldsson, og som i fjor vil Svein Tindberg gjera rolla som Tore Hund.

Anderz Eide og Kadir Talabani er tilbake som Sigurd og Omar.

Musikken til stykket er skrive av Kjetil Bjerkestrand, og Svein Tindberg og Nina Sele står for regien.