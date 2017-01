Imponerande kulturtilbod

I dagens avis presenterer Bømlo kulturhus sitt program for 2017. Det vil seie det som er klart av program i dag. Det blir framleis arbeidd med mykje spennande som blir å sjå på scenen i storsalen eller i foajéen i løpet av hausten. Det kan også bli eit arrangement eller to til i løpet av våråret, og som ikkje er endeleg fastsett i dag. Når me les kva kulturhuset har å by på i år er det rett og slett imponerande.

Det er mange kjente kulturpersonar som gjestar kulturhuset vårt i 2017. Samarbeidet kulturhuset har med Riksteatret gir mange spennande teateropplevingar for store og små, med nokre av dei fremste teaterskodespelarane me har her i landet. At me kan få Riksteatret på vitjing er eit stort gode for oss bømlingar. Samstundes er det veldig kjekt å sjå at det er dei lokale kulturkreftene som trekkjer flest publikumarar til kulturhuset. Bømlo Teater si oppsetting av «Julehuset» vart publikumsvinnaren i fjor.

Kinoen i kulturhuset sette publikumsrekord i 2016. Det fortel at bømlingane er filminteresserte. Her var det norske filmar og ein lokal film som vart dei store vinnarane. Me er blitt godt vante med den nye storstova for kultur i kommunen vår. I dag er det nesten litt rart å tenkje tilbake på tida før kulturhuset. Eit hus som det var heftig debatt om før det stod ferdig. Eit hus som har eit yrande liv også på dagtid, ikkje minst med elevar i kulturskulen.

Me er heldige som har slike kulturarenaer som Bømlo kulturhus, Moster Amfi og Langevåg bygdatun. I tillegg har me fleire mindre kulturarenaer som av og til har levande musikk på programmet.

For å avslutte med byrjinga: Kulturhuset vårt byr på eit spennande program i 2017. Det einaste me gjerne saknar i programmet er ein konsert med strykarar. Kan hende kunne det vera ein tanke å la strykarane i kulturskulen halde ein konsert i foajéen? No ser me med spenning fram til at Moster Amfi presenterer sitt program for året.