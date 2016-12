Industriintegrering i praksis

Onsdag var elevar ved Rubbestadnes vidaregåande skule på bedriftsbesøk, dette er ein del av integreringa mellom skulen og arbeidslivet.

Integreringa mellom elevar, skule og arbeidsliv er omfattande, stødig og aldri kvilande. Onsdag var elevane ved RVG på bedriftsbesøk. Dette er berre ein liten lekk i den store lenkja i samarbeidsprogrammet mellom skule og arbeidsliv.

Karina Aasheim Vattedal er læring hos Olvondo på andre året. - Om eg får tilbodet om jobb her, takkar eg med glede ja, smiler jenta som har fått ansvaret for den nyaste maskinen i hallen. Ho stortrivst.

Skulen og næringslivet

Det er Vg1 TIP (Teknisk og industriell produksjon) - elevane som får møta arbeidsstadane på denne måten. Dette er femte året RVG og næringane i Bømlo samarbeider om å by elevane denne erfaringa. Tidlegare var det meir sporadiske besøk. Tida er lagt til før jul, slik at elevane skal få tid til å tenkje seg om før dei søkjer seg til spesialisering i Vg 2.

Martin Jørgensen Hanneli, Njål Gustafson Kristensen, Jørgen Kolbeinsen Høisæter, Tonje Storhaug, Torbjørn Hatlevik, Abdirizak Hassan Ibrahim, Satsawat Keawkunya, Ademir Yucra Castro følgjer med når Vanja Espeland fortel om ulike rutinar i verksemda.

Olvondo Los Marine og Wärtsilä

Onsdag var det desse tre verksemdene som opna lokala sine for elevane. Då stiller dei med guidar og dreg inn arbeidstakarar der guiden ikkje strekk til. Tre timar brukar kvar av verksemdene på elevane denne dagen. Elevane får sjå eit utal ulike maskinar i arbeid.

Guiden i Olvondo, Vanja Espeland, HMS og kvalitetssjef i verksemda, fortalde om prosedyrar for framdrift og kontroll av arbeidet. Kvar dag har dei tilsette eit morgonmøte der dei kontrollerer framdrifta og set mål for dei neste 24 timane. Hallen er organisert slik at maskineringa for det meste går føre seg midt i hallen slik at dei greitt kan forsyna produksjonsarbeidet rundt om. Tryggingsrutinar og omsorg for kvarandre blir ein naturleg del av arbeidsdagen. Sveiseavdelinga ligg litt for seg sjølv. Her er gneistar og gass og eit mangfald av deler som skal sveisast. Alle elevane har vernesko og - briller og ein oransje kjeledress. Utstyret høyrer til skulen og er gåver frå næringslivet på Bømlo. Med utstyret på plass er dørstokken låg for å få elevane ut i verkstadane.

- Me er heile tida på jakt etter flinke fagarbeidarar, understrekar Espeland. Alle desse næringane har til ei kvar tid minst ein lærling.