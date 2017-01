Ingen avvik på Rubbestadnes vidaregåande

Dei siste par åra har ikkje Det norske veritas funne eitt einaste avvik i skulen under eksternrevisjonen. I desember vart skulen godkjend på nytt.

Rett før jul hadde Det Norske Veritas - German Lloyd (DNV GL) eksternrevisjon av undervisinga ved Rubbestadnes vidaregåande skule (RVG). Slik dei gjer kvart einaste år. Skulen har ein eigen KS-leiar som ser til at prosedyrar og føresegner vert følgde under opplæringa. KS-leiar ved RVG, Jan Harry Grindheim, støttar lærarane og fører vidare kunnskap han hentar på området. Han syt også for ein intern revisjon kvart år, før eksternrevisjonen.

Opplæringsmanualen frå STCW. Eit viktig verkøy for skulen.

Maritim opplæring

Det er fleire krav som må stettast for å verta godkjende av DNV -GL og Sjøfartsdirektoratet, som godkjend opplæringsinstitusjon. Rettesnorene finn dei mellom andre stader i føreskriftene frå STCW ( Standard, Training, Certification, Watch ceeping). Dette er ein konvensjon som er laga av IMO (Internasjonal Maritim Organisasjon) D et er etterlevinga av denne konvensjonen Sjøfartsdirektoratet og DNV GL reviderer.

- Dette er eit svært nyttig system for å sikra at dei mange ulike prosessane går som dei skal. Då handlar det om kommunikasjon og opplæring frå leiarnivå og ned til den einskilde elev, seier Grindheim. Systemet er eit viktig verktøy for å skapa ei felles plattform å driva etter, der eleven sitt læringsutbyte står i sentrum.

Høge krav

For å bli sertifiserte, er det krav til kompetanse, utstyr, verkstadlokale og ikkje minst skulen sitt nettverk med tanke på kompetente relasjonar. Det siste handlar om at eleven får ei relevant utplassering, og læreplass.

RVG har eit breitt nettverk til alle slags reiarlag over heile landet. Elevane kan bli utplasserte i alt frå fiskebåtar, supply- , passasjer-, fraktebåtar og forsvarsskip. Med stor og smått, samarbeider skulen med om lag 40 ulike verksemder, reiarlag og opplæringskontoret. I tillegg har skulen eit tett og matnyttig forhold til Veteranlaget Wichmann - Wärtsilä. Nettverket har heile tida vorte utvida og står fram som habilt og trygt.

Det breie nettverket gjev også ein fleksibilitet når det gjeld dei ulike utdanningsprogramma. Kvar haust er elevane i maritime fag utplasserte ein månads tid på eit eller anna fartøy. Der får dei vera som vanlege arbeidstakarar og får ein smak av kvardagane i arbeidslivet. Ifølgje både intern og eksternrevisjonen fungerer opplæringa til fulle.

- Å få skryt frå eksternrevisjonane er som ei vitamininnsprøyting, seier rektor Rune Gåsland.

- Det syner at me gjer brukande arbeid og at elevane kjem seg vidare, anten til høgare utdanning eller i arbeid. For det viktigaste med arbeidet er at det kjem elevane til gode, seier han.

Kostar å driva godt

Det kostar å driva godt. Kring 600.000 kroner brukar skulen på halda ein høg standard i tråd med krava innan opplæringa av elevane i maritime fag. Lærarkreftene kjem i tillegg.

Tett på

Det er som eit mantra ved RVG at dei skal vera tett på. Også når det gjeld revisjonane er dei tett på. Grindheim er tett på både lærarane og krava som skal stettast. Så tett at systemet er heilt reinska for avvik.

- Me har svært dugandes lærarar, seier Grindheim.

- Dei er høgt kvalifiserte, tek ansvar gjennom heile prosessen og gjer alt for gje ei omsorgsfull og habil opplæring til elevane. Planlegginga av kommande undervisingsår startar tidleg på våren, så snart dei har ein prognose over elevtalet.

Grindheim er sjølv sertifisert av DNV-GL. Eventuelle endringar som kjem formidlar han vidare til lærarane. Han er der heile tida for å støtta og følgja opp om det er bruk for slikt.

Skuleplasseringa

At RVG ligg nett der han er ligg er faktisk svært viktig både for skulen, utdanninga og ikkje minst for elevane. Med ei klynge av verksemder i gåavstand frå skulen. Desse verksemdene ligg ikkje berre nærområdet, dei er der også for elevane. Skulen og dei ulike verksemdene har eit langt, tett og fruktbart samarbeid bak seg.

- Alt til beste for elevane, sluttar rektor.