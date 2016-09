Inntekta aukar meir i Bømlo enn andre stader

Sidan tusenårsskiftet er den «vanlegaste» bruttoinntekta i Bømlo kommune meir enn dobla.

Statistisk sentralbyrå har tal som viser utviklinga på bruttoinntekt per kommune sidan år 2000.

Fram til 2015 har den mediane inntekta i Bømlo kommune auka med heile 104 prosent på desse åra, mens det på landsbasis har vore ein auke på 80 prosent.

Veksten må såleis kunne seiast å ha vore ein god del større i Bømlo enn det som har vore «normalt» i Noreg.

Personen i midten

Det er nokså stor forskjell på gjennomsnittleg bruttoinntekt og median bruttoinntekt. Det er sistnemnde faktor me bruker i denne samanhengen, då SSB oppmodar til dette. Median betyr «midterste», og gir eit meir korrekt bilete av heilheten enn det gjennomsnittet gjer. Dette fordi enkelte styrtrike vil gje gjennomsnittet eit skeivt bilete.

Den midterste personen i Bømlo hadde ved tusenårsskiftet ei bruttoinntekt på 174.500 kroner, mens den i 2014 hadde auka til 355.400 kroner. Dette gjeld då alle personar over 17 år. På landsbasis har den auka frå 202.200 kroner til 364.200 kroner, som altså er åtti prosent auke.

Kompetansen blir flytta

Veksten har vore ulik frå landsdel til landsdel. Den er minst i Oslo og Akershus, med om lag 65 prosent auke, mens Rogaland og Nord-Trøndelag har hatt størst auke, med over 90 prosent.

Norsk Familieøkonomi har også har bite seg merke i den ulike utviklinga.

- Vi har dei siste åra sett ei regional og skeiv forflytting av arbeidskompetanse og arbeidsinnvandring. Mesteparten av statlege arbeidsplassar høyrer til hovudstaden, utan at desse nødvendigvis er lønsdrivarar, seier Reid Krohn-Pettersen, sjeføkonom i Norsk Familieøkonomi.

Best i Hordaland

- Den valdsamme endringa i oljepris og dei stadig rekordhøge investeringane i oljesektoren, har ført til ei mykje høgare arbeidsinnvandring til dei kystnære fylka og kommunane, ikkje minst Rogaland og Hordaland. Ein var nøydd til å hente arbeidskraft utanfrå. Når to selskap er på jakt etter same kompetanse for å halde oppe produksjonen, vil ein måtte ty til ekstraordinære lønskrav - spesielt om det er knapt med ressursar og mangel på kompetanse, seier han.

Auken i Hordaland har vore på 86,3 prosent. Veksten varierer frå nesten 111 prosent i Tysnes kommune, til knapt 78 prosent i Jondal kommune.

Bømlo rangert

Det er svært ulik utvikling på inntektsnivået når me ser tala på kommunenivå. Her er alt frå ein vekst på 137 prosent (Utsira kommune) til berre 57 prosent i Stordal kommune i Møre og Romsdal.

Om me plasserer Utsira heilt øvst, så finn me Bømlo kommune heilt oppe på 39. plass blant dei 428 kommunane på «veksetoppen».

- Trur du forskjellane vil fortsetje å auke?

- At ein i kystnære fylke vil ha eit høgare lønsgjennomsnitt, har med kva næringar ein har som er tonegjevande. Oljesektoren vil nok ein gong bli lønsleiande så fort oljeprisen kjem opp og ein er avhengig av å auke og halde oppe produksjonen. På toppen av dette er ressursforvaltning, som fiske- og lakseproduksjon, ei næring som stadig tener meir pengar. Også denne produksjonen har virket sitt i kystnære kommunar og fylke, fortel Krohn-Pettersen.

- Lønn alltid verkemiddel

- Når løningane er høge, og aukande, i små kommunar, så aukar snittet per innbyggjar. Vi trur at for å tiltrekkje seg arbeidskraft med kompetanse, så vil alltid løn vera eit verkemiddel, spesielt om ein skal sikre seg denne kompetansen til kommunar utan operahus eller nasjonale idrettsarenaer, poengterer han.

