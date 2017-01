Inspirerande elevar

På «Open dag» ved Bømlo vidaregåande skule delte elevar av sine erfaringar i skulen. Dei som ikkje let seg inspirera av desse, kan truleg ikkje kveikjast.

Me kan godt starta med presentasjon av eit par av ungdomsbedriftene (UB) på skulen, for dei hadde stand like innom døra. Dei fyrste som møtte oss er tilsette i Hjelpepatruljen UB. Dei byr folk ulike tenester, mot ei lita godgjersle sjølvsagt.

- Me har ikkje hatt så mange oppdrag enno, opplyser Asbjørn Stokken Olsen.

- Me tilbyr for eksempel snømåking og grasklypping, men det har ikkje vore noko særleg med snø enno og graset veks ikkje noko på denne tida av året. Det tek seg sikkert opp til våren, trur dei.

Forefallande arbeid, flytting av ting, hagearbeid og slikt er kanskje ikkje vintersyslar. Store plakatar presenterer verksemdene. Ved sida av Hjelpepatruljen UB, står to karar som representerer Kakeboksen UB. Dei sel heimelaga sjokoladekjeks og finare bakverk. Ungdomsbedriftene generelt har ein stolt tradisjon ved skulen.

Kakeboksen UB, Johannes Brendesæter og Eirik Dale Saglien

Presentasjonen av tilboda

Rektor Asbjørn Mæland opnar og slepp til Rasmus Steinsbø Knutsen som syng ein vakker song til opning. Rådgjevar Gunnhild Walde Mikkelson og spansklærar Torbjørn Hammersland kjem i lag med elevar frå dei ulike fagkrinsane.

Og me får høyra om engasjement og undervising. Stine Brakedal, som går på Helse og oppvekst, fortel engasjert og levande om valet sitt og dei mange mogelegheitane ho har vidare. På rekkje og rad fortel dei fire elevane om utfordringar, moro og stas i undervisinga.

- Fysikk er kjempegøy, seier ein like engasjert Willhelm Anthun frå Moster. Han har også kjemi og matematikk. Muntert fortel han at på fyrste matteprøven fekk han 1.

- Men det gjorde ingenting, for her lærer me det som skal til og karakteren har seinare berre gått oppover, sa han vidare. Elevane rosar miljøet, lærarane og rektor.

- Her vert me tekne på alvor, sa Brakedal, som også er elevrådsleiar.

- Eg kan komma til rektor eller ein lærar, dei lyttar alltid og me kjenner oss sett. Samhaldet er godt, og trass i at her er kring 300 elevar, er det ikkje verre enn at dei fleste har oversikt.

På språklina har dei ei veke i det landet dei best får prøva kunnskapane sine. Spanskelevane reiser til Malaga og tyskelevane reiser til Berlin. Yrkesfagelevane reiser ein tur til Malta.

Det er endringar i samfunnet som dei ser att i skulen. I år har dei tildømes to klassar på påbygg.

Det er dei som vil ha studiespesialisering og fleire val når det gjeld utdanning etter å ha avslutta yrkesfag.