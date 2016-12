Inviterer til alternativ julefeiring

I år inviterer kyrkjelydane i Bømlo til julefeiring på Nyving.

Diakonien i kyrkja står som arrangør av «Julekveld for alle»

- Dette er fyrste gong me steller til noko slikt, seier diakonimedarbeidar Sissel Fylkesnes Våge (biletet). Alle som ynskjer å komma er velkomne. I annonsen rettar dei seg særleg mot einslege og einslege med born. Onsdag er ni personar påmelde.

- Alle som melder seg på får vera med no når me veit at dette vert noko av, forklarer diakonen. For nokre år sidan samarbeidde me med raudekrossen og frivilligsentralen. Då handla det om formidla kontakt mellom einslege og folk som baud på lag i familiane sine. Dette er fyrste gongen me byr på lys og varme og eit samvær rundt julemåltidet på sjølvaste julaftan.

- Kor mange frå kyrkja vert med?

- Det vert meg, ler diakonmedarbeidaren, og mannen min - så slepp han å sitja heime åleine, seier ho og ler hjarteleg.

- Til no har ni store og små meldt seg på, alle nye landsmenn. Men eg skal snakka med nokre andre bømlingar seinare i dag, seier ho.