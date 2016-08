Invitert på hagefest i Dronningparken

Inge Reidar Kallevåg og Svanhild Vespestad er inviterte på hagefest i Dronningparken 1. september.

- Ja, det dumpa eit kongeleg brev ned i postkassen for ei tid sidan, skriv Inge Reidar Kallevåg i ei lita melding til Bømlo-nytt på Facebook. Og som royalist kunne han ikkje takka nei til ein slik invitasjon, skriv han.



- Eg måtte booka om nokre flybilettar for å få det til å passa, men det gjekk fint. Eg set pris på kongeparet vårt og den samlande krafta dei representerer, slik at for meg er det naturleg å takka ja til ein slik invitasjon.



Inge Reidar Kallevåg har helsa på kongeparet tidlegare i samband med ordførarperioden sin, men han syntest likevel det var kjekt å bli invitert til denne markeringa. Hagefesten i Dronningparken vert arrangert i samband med jubileet for Kongen og Dronninga sine 25 år på trona.





Stor stas og ære

Svanhild Vespestad har også fått eit brev frå Slottet.



- Det er klart at det er ei ære å få ein slik invitasjon frå Slottet, seier Svanhild Vespestad til Bømlo-nytt.



- Kjærasten min og eg kjem til å ta turen til Oslo. Der skal me i Det Norske Teateret og sjå Bjørn Eidsvåg og Svein Tindberg i «Etterlyst: Jesus» på onsdagskvelden.



Så skal me eta godt, tenkjer me. Torsdag skal eg på hagefesten før me reiser heim att. Joda, eg gler meg, sluttar ei stolt Svanhild Vespestad.