Iskald dugnad

Nattefrosten er ein skikkeleg god ven når skeiseis vert lagt på Kuleseidkanalen.

Onsdag ettermiddag starta dugnadsarbeidet med å leggja skeiseis nede på løkka på Kanalsbakken ved Kuleseidkanalen. I sju minus danna isen seg i fint tempo.

- Kjekt arbeid, seier Leif Bjarne Hope som gjekk med den vesle sildrevogna og vasslangen ute på løkka, onsdag kveld.

Ved sida av løkka brann det varmande bålet godt.

- Me kan ikkje vatna heile tida. Innimellom må me ta pausar slik at isen får setja seg, og då kjem bålet godt med. Bra at det er såpass kaldt no. Det må det nesten vera for at det skal frysa godt på i eit greitt tempo, seier Hope, og fortel at det skulle vera isleggingsdugnad natta gjennom på løkka, fram til torsdag morgon. Så skal isleggingsdugnaden gå jamnt og trutt fram til fredag ettermiddag/kveld. Då kan skeiseisen takast i bruk.

- Det er meldt fint og kaldt vêr ei vekes tid framover, så då var det berre for oss å gå i gang. Det blir kjekt med litt skeiseis her nede igjen, seier Hope.

Leif Bjarne Hope hadde kledd seg godt dugnadsarbeidet med islegging. Foto: Nils-Tore Sele