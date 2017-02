Italiensk kjærleikseliksir i Moster Amfi

Moster Amfi presenterte denne veka eit 2017-program der høgdepunkta kjem tett som hagl. I juli kjem Mondonovo-teateret frå Venezia for å framføre «Un Elisir d´Amore».

Men Moster Amfi har mykje meir å by på. I sommar blir det gjensyn og gjenhøyr med publikumsfavorittane Vamp. Nordic Tenors har gjort suksess med showet sitt «Con Amore» og kjem tilbake til Moster Amfi i august.

Moster Amfi gler seg til å invitere publikum til mange spennande kulturarrangement i 2017. Frå venstre: Hanne Vihovde, Turid Anglevik, Margunn Meling, Svanhild Vespestad og dagleg leiar Gerd-Helen Selle. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Havdur og festspelkonsert

Havdur fyller 80 år og skal halde jubileumskonsert 11. juni. Koret syng også våren inn i april. Frå tidlegare er det kjent at Bømlo Teater skipar til ei ny utgåve av Mostraspelet i pinsen, med framføring av «I slik ei natt».

Moster Amfi er dessutan satellitt for Festspillene i Bergen for tredje gong i år. Mostraspelshelga blir avslutta 2. pinsedag med festspelskonserten «Nordvegen-Moster». Kven som står på scenen blir offentleggjort samstundes med presentasjon av resten av festspelprogrammet.

Sigvart Dagsland var invitert til StoreFRI i Salem på Moster i 2013. Her framførte han fleire songar solo. 24. juni kjem han tilbake til Moster med fullt band for å halde konsert i Moster Amfi. Arkivfoto: Håvard Hammarstrøm.

Italiensk teater

Italia er eit land velkjent for sine flotte amfi og amfiteaterframsyningar. I sommar blir det altså høve til å oppleve italiensk teater i amfiet på Moster.

Dagleg leiar Gerd-Helen Selle forklarer korleis dette kom i stand.

- Me er ein gjeng som har reist mange gongar til Italia med William Hope. Me har lenge hatt eit ønskje om kulturutveksling mellom Sunnhordland og Italia, og i fjor sommar kom eit reisefølgje på 16 frå Italia på vitjing til oss. Dei såg Mostraspelet.

Vamp har halde fleire glitrande konsertar på Bømlo dei siste åra. Til sommaren kjem bandet tilbake. Dette arkivbiletet er henta frå ein tidlegare konsert i Moster Amfi. Arkivfoto: Håvard Hammarstrøm.

Teatersjefen

Mellom dei 16 italienarane var teatersjefen på Mondonovo-teateret i Venezia. Teatersjefen vart så begeistra at han spurde om teateret kunne setja opp ei framsyning i Moster Amfi, og fekk ja. Stykket blir sett opp 28. juli.

Teaterstykket, «Un Elisir d´Amore», er fritt basert på ein opera med same namn. Stykket blir spelt i tradisjonell italiensk Commedia dell´Arte-stil, med mykje fakter og rørsler. Her blir dramatikk, romantikk, humor, flotte kostyme og flott musikk.

Stykket handlar kort fortalt om ein bonde, Nemorino, som er stormforelska, men som ikkje klarer å få uttrykt kjenslene sine. Etter å ha kjøpt ein kjærleikseliksir endrar alt seg, men Nemorino må kjempe mot den slemme rivalen, kaptein Tredenti, om han skal vinne hjartet til den vakre Adina.

Startskot i går

Startskotet for 2017-programmet gjekk eigentleg i går, fredag, då plateaktuelle og kritikarroste Karl Seglem Acoustic Quartet heldt konsert.

I konsertprogrammet ser me elles at Morten Samuelsen, kjent frå Norske talenter, kjem for å halde salmekonsert i neste månad.

Giske blandakor kjem til å leie inn mot Tora Mostrastong-seminaret når koret i byrjinga av juni kjem for å framføre «Leikaren», basert mellom anna på Håvamål.

Pianist Ketil Bjørnstad har forelska seg i Amfisalen, og han kjem tilbake dit i september, medan Camilla Hallaråker og Helge Anglevik held konsert i november.

Utstillingar

Det blir sjølvsagt også utstillingar i år. Kulturskuledagane er blitt tradisjon, og elevar i kulturskulen stiller ut kunsten sin og held konsertar seinare denne månaden. Elevar på Moster skule tek over stafettpinnen med kunstutstilling i mars, og i april skal Johanna Seim Hjelland og Johannes Hjelland stille ut bileta sine. Årets mostraspelsutstillar blir Liv Sørvaag frå Haugesund, sommarutstillar er Tove Sundt-Hansen, medan Bjørg Strømme blir kystsogevekeutstillar. Siste kunstutstilling i år blir med far og son Stub, Kjeld og Alexander. Siste utstilling i 2017 blir likevel ei fotoutstilling med fotografi tekne av hobbyfotografar.

- Ei slik fotoutstilling har me tenkt på ei stund, og så kontakta dei oss. Fotografane som stiller ut bileta sine er Øystein Gjerde, Per Harald Gjerde, Jone Røksund og Ingrid Hopsdal med fleire.

Amfitimen

I tillegg blir det seks amfitimar i løpet av året. Først ut er Karvel Strømme som 26. februar skal halde foredrag om Snorri Sturluson. Ellen Ørnes er kjent både frå fjernsyn og fast spalte i vekebladet Hjemmet. Ho har tidlegare vore på vitjing i Moster Amfi, men det byrjar bli ei stund sidan. Ørnes kjem tilbake i mars med «Antikviteter & snurrepiperier». Her kan publikum ta med seg antikvitetar og rare ting som dei ønskjer å vite meir om og få ei verdivurdering.

Amund Enger budde i huset til Kenneth Sivertsen for eit par år sidan. Han er mellom anna kjent for å ha laga musikk til «Einsamflygar» og Kurt Nilsen si låt «Himmel på jord». Han kjem til Moster Amfi med «Haldis Moren Vesaas-kveld» i september. Det er Luther-år i år, og dette blir også markert i Moster Amfi. I november blir det «Martin Luther-kveld» med Oddvar Johan Jensen.

Faste innslag

Nokre tilskipingar har etter kvart blitt fine tradisjonar i Moster Amfi. Kulturskuledagane, utstilling laga av mostraelevar og det å syngja våren inn er nemnt. I tillegg blir det også, tradisjonen tru, internasjonal kveld og markering av FN-dagen. For fjerde året på rad blir det førjulskonsert med Arne Kvarven, Ole Jacob Hystad og Håkon Tolås. Den konserten blir skipa til ei veke før jul. 30. april blir open dag med pilegrimsvandring, og 17. mai blir det som vanleg familiegudsteneste i amfiet. 2. desember blir det invitert til førjulsfest. Til saman er det 31 ulike arrangement i programmet som vart presentert på torsdag, og kulturarenaen håper på godt besøk også i år.