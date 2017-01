Jørgen Kallevåg er ein av to spelarforsterkingar i år

Jørgen Kallevåg kler igjen på seg gul og svart fotballdrakt og stiller til teneste for moderklubben Bremnes i fjerde divisjon.

- Me er svært nøgd med å ha Jørgen Kallevåg tilbake hos oss. Han er ein spelar som vil kunna tilføra laget mykje, van med spel i andre divisjon som han har vore for Stord, seier BIL-trenar Kenneth Nesse til Bømlo-nytt.

Overgangen vart klar rett før jul.

Håpar å få sjansen på midten

- Eg hadde to år i Stord. Vart plaga ein del av skadar, men fekk også spela ein god del. Ein fin klubb, eigentleg, men sesongen i fjor vart rotete med trenar som måtte gå og spelarar som slutta. Då Bremnes ringde og ville ha meg, var valet eigentleg ganske lett, seier Torbjørn Kallevåg.

Han ser fram til å bli ein del av eit godt BIL-lag, men veit at det vert ein tøff kamp om poenga i fjerdedivisjonspulja dei har hamna i.

- Me har eit godt lag, men må arbeida hardt for å lukkast. Treningane våre er bra, med stor innsats og lovar slik sett godt. Eg stortrivest med å vera tilbake, og det er kjekt å ha Kenneth Nesse og Ståle Ytrøy som trenarar igjen, fortel Kallevåg, innstilt på å gje alt for at BIL skal få ein god sesong.

Han er ein spelar som er blitt brukt mykje bak på bana, men vonar sjølv at han skal få sjansen på midtbanen.

- Sentral midtbane er ein posisjon eg godt kunne tenkt meg, seier Kallevåg, som etter endt elektroutdanning ved Rubbestadnes vidaregåande skule til våren håpar å få seg ein lærlingplass.

- Med det i orden, så er det midt i blinken å spela for BIL i tida framover, understrekar han.

Tilskot frå Solid

I tillegg til Jørgen Kallevåg får BIL også Viljar Losnegård frå Solid denne sesongen. Trenar Nesse meiner at Losnegård, som bur på Bømlo, vert eit fint tilskot til laget.

- Me er spente på kva han vil tilføra. Viljar har vore skada ei stund, så me har ikkje fått sjå han så mykje i aksjon på treningsfeltet denne vinteren, seier trenaren.

Nesse er glad for at laget meir eller mindre er det same i år som det var i fjor. Då fossa BIL gjennom femte divisjon og vann si pulje i suveren stil, og vart dessutan kretsmeistrar i denne divisjonsgruppa etter at opprykket var sikra.

Foredlar laget dei har

- Me har eit ungt og godt lag, så jobben blir å byggja vidare på det me har, mykje godt. Her er spelarar med stor speleforståing, og spelarar som er raske og fysisk sterke. Utfordringa vår denne sesongen vert å innsjå at det me gjorde i fjor i femte divisjon ikkje er godt nok i år. Kvaliteten er høgare i fjerde divisjon, så me må strekkja oss mot eit høgare nivå, fortel Nesse.

- Me må også bu oss på ei heilt anna kamputvikling i år enn det me såg i fjor, seier Nesse og minner om at BIL kjem i pulje med lag som i fjor spelte i tredje divisjon.

- Dette er eit lag med potensiale. Her er unge spelarar med mange år med fotball føre seg. Me må opp på eit endå høgare fysisk nivå, og i tillegg så må me spela både annleis og lurare enn det me gjorde i fjor for å kunna vinna kampane, understrekar Nesse, som har delt trenaransvar for fjerdedivisjonslaget saman med Ståle Ytrøy.