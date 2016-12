Julegudsteneste på fjernsyn

Dei som sat på galleriet i Bremnes kyrkje julaftan kunne følgje gudstenesta i kyrkja direkte på fjernsyn.

Kyrkjeverje Trygve Leigland seier til Bømlo-nytt at fjernsynet vart montert på galleriet i Bremnes kyrkje ganske nyleg.

Dårleg sikt

Bakgrunnen for at fjernsynet vart montert er utvidinga av galleriet ei tid tilbake.

- Då galleriet vart utvida vart nye reglar for rekkverk følgde. Høgare rekkverk har gjort at det vart dårlegare sikt frå galleriet og vanskelegare å sjå kva som skjer i kyrkjerommet under gudstenesta. Difor tok soknerådet grep og fekk sett opp dette fjernsynet. Slik kan dei som sit på galleriet lettare følgje med på gudstenesta. Dei får ei betre oppleving når dei sit på galleriet, seier Leigland.

Som regel er det god plass i sjølve kyrkjerommet, men ikkje alltid. Av og til, som på julaftan, er kyrkja heilt full. Då er det ein stor fordel å ha skjermen på galleriet.

Sender direkte

Bileta som publikum kan sjå på denne skjermen er dei same som blir overførte direkte til sjukeheimen. Gudstenestene i Bremnes kyrkje har blitt direkteoverførte til TV-stovene på Bømlo bu- og helsesenter i eit knapt år. Framleis reknar kyrkja denne tenesta som i startfasen. Mellom anna er det gitt opplæring til dei tilsette på sjukeheimen i korleis dei får overføringane frå kyrkja opp på fjernsyn i TV-stovene.

Moster og Langevåg

Fjernsynssendingane blir overførte via internett. Det er likevel ikkje planar om at eldre og uføre i eigen heim skal kunne sjå gudstenestene via internett. Målet er at flest mogeleg skal ta turen til gudsteneste i kyrkja. Soknerådet vurderer likevel om også Teiglandshagen på Moster og Bømlo omsorgstun i Langevåg skal kunne ta inn desse direktesendingane etter kvart.

Leigland seier planen er å direkteoverføre alle gudstenestene til bu- og helsesenteret. I tillegg har det også blitt overført enkelte konsertar.

- Det var soknerådet som tok initiativ til dette, og som har samla inn pengar til utstyret. Me håper mange nyttar seg av og har glede av dette tilbodet.