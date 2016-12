Julesong til stormande jubel i kulturhuset

Årets utgåve av Julesong vart utselt i rekordfart. Publikum trassa Urd og gjekk mann av huse til konserten i Bømlo kulturhus andre juledag.

- Let me entertain you! Og publikum lét seg underhalde. Sjeldan har billettane blitt rivne vekk så raskt til ein konsert på Bømlo. Årets Julesong var utseld kort tid etter at billettane var lagde ut for sal, og lenge før dørene opna i kulturhuset måndag kveld.

Torbjørn Reiso og Owe Håstø.

Tre akter

Bømlo har mange talent, både blant musikarar og songarar. I år fekk publikum dessutan sjå film med karakteren Reidar Lyren, spelt av Frode Larsen. Filmen hadde namnet Palekviskraren. Denne var morosamt laga og den fekk publikum i salen til å le godt. Det var likevel song og musikk som stod i høgsetet. Det vart ein skikkeleg heilaftan med konsert i tre akter. Kvar bolk varte i om lag 50 minutt, med to innlagde drikke-, røykje- og toalettpausar på ein halv time kvar.

Vilde Stokke song vakkert, både saman med Brynjar Stautland og solo.

Mange høgdepunkt

Det er vanskeleg å plukke ut høgdepunkt frå denne konserten, for dei var mange. Nice Experience utvida med kvinnekoret Kling slo godt an hos publikum med Stevie Wonder-låten «Signed, Sealed, Delivered I´m Yours». Dei som sat i salen vart varme om hjartet då Vilde Stokke song Dylan på norsk, Ingrid Leithaug Mjanger song ein glitrande og cool jazzversjon av Whitney Houston sin 80-talsslager «I Wanna Dance with Somebody».

Sondre Landvik song «O helga natt».

Stor breidde

Tek me med at Sondre Landvik song «O helga natt» på glitrande vis, Owe Håstø og Torbjørn Reiso spelte tango på gitar, og Janne Robberstad song nydeleg på «Tainted love» så har me så vidt rørt overflata. Her kunne, og burde, me ha nemnt mange til. Til dømes Øyvind Halleraker som i år jubilerer som artist og song eigeprodusert materiale. Arvid Mikkelsen song også ein song han har skrive sjølv. Her kom flotte, og som Geir Ersland sa «forbausande varierte», framføringar som perler på ei snor.

Publikum var godt nøgde med alt det flotte som vart servert i storsalen, medan vinden plystra rundt hushjørnet utanfor. No er Julesong blitt tradisjon. Måtte den vare lenge.

- Takk for at de fann det perfekte ly for stormen her i kveld, sa Ersland til publikum.

Øyvind Halleraker feirar i år 40 år som artist.

Janne Robberstad. Foto: Håvard Hammarstrøm.