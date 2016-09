Kakefest på nye Rema 1000

- Det er investert mangfaldige millionar kroner av oss og huseigar i dette prosjektet, seier kjøpmann Kalle Bøyum. Torsdag vart det servert nærmare 800 kakestykke til dei handlande under nyopninga av Rema 1000 på Svortland.

Butikken hadde halde stengt i 26 dagar i samband med utvidinga og ombygginga. Heile butikken har blitt ny.

- Me har vel eit par datamaskinar og ein pallejekk som også var her tidlegare, men det er det heile. Om du hugsar butikken før me stengde så var han ganske sliten. Det var på tide å gjennomføre denne oppgraderinga no, seier Bøyum til Bømlo-nytt.

Ein strålande nøgd senterleiar Geir Aga serverer kake saman med Ragnhild Urangsæter på opningsdagen.

Større areal

Tidlegare hadde butikken ei salsflate på om lag 670 kvadratmeter. No er dette auka opp til 901 kvadratmeter. I tillegg kjem ei utviding med om lag hundre kvadratmeter lager og sosialt areal for dei tilsette.

Bøyum fortel at det har blitt jobba dag og natt i butikken frå dei stengde dørene til nyopninga torsdag.

- Det har vore eit enormt prosjekt, og det er lenge å halde stengt i nesten ein månad, men no gler me oss til framhaldet, seier Bøyum, før han tek imot fleire gratulasjonar og helsingar.