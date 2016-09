Kan få pipe og eldstad i naust

Ein klage frå eigaren av eit nytt naust på Grindheim skapte stor debatt då politikarane i utval for areal og samferdsle møttest for første gong etter sommaren. Spørsmålet var om det er lovleg å ha eldstad og pipe i eit naust.

- Nausteigaren klagar her på avgjerda om at han ikkje skal få installera eldstad og pipe i naustet sitt. Dette vil han ha for oppvarming og koking av mat då det ikkje går an for han å få elektrisitet fram til staden, korkje med kabel i sjø eller gjennom luftspenn, orienterte utvalsleiar John Magne Søvold (Ap) i forkant av ordskiftet.

Konstituert brannsjef Ove Halleraker er lokalpolitikar for Sp og medlem i utval for areal og samferdsle. Foto: Nils-Tore Sele

Koking og kystkultur

- Dette er ei interessant sak, sa Kåre Thoresen Spissøy (MDG).

- Viss me seier nei til klagen hans, så er me tett på å seia nei til måten folk på våre kantar dyrkar kystkulturen. Det er til dømes mange som driv med røyking av fisk og koking av krabbe, og det er nærliggjande bruksområde for ein eldstad i eit naust, sa politikaren.

- Det er jo tillete at ein kan koka i eit naust, så kva tyder det? undra politikaren og meinte at også ein vedomn kunne nyttast til matlaging.

Han signaliserte under ordskiftet at han ville gå inn for klagen, såframt at det vart lagt vekt på estetisk utforming av pipa. Han ville ikkje kunna godta ei stor og synleg pipe ved naustet.

John Magne Søvold, utvalsleiar i areal og samferdsle. Foto: Nils-Tore Sele

Fann ikkje rom for pipenekt

Arve Hindenes (KrF) tok ordet, og hadde lese dei kommunale forskriftene for utforming av naust nøye.

- Det står ingenting i dei om at me kan nekta nokon å ha ein eldstad i eit naust, og skal ein ha eldstad må ein også ha ei pipe. Eg ser ikkje at forskriftene eigentleg gjev oss heimel til å avvisa søknaden, sa han.

Elisabeth Gjerde frå kommuneadministrasjonen orienterte utvalet om forskriftene, og understreka at desse var utforma med tanke på å sikra ei maritim utforming av naustbygga på Bømlo, med vekt på estetikk.

- Ein eldstad kan ikkje sjåast på som særleg maritimt, og det er så vidt me veit heller ingen tradisjon å ha det ved naust på Bømlo, sa ho.

Konstituert brannsjef Ove Halleraker er med i utvalet som politikar for Senterpartiet.

- Eg vil berre seia at i 2016 finnest det mange løysingar for å få godtkjent både eldstad og pipe. Å godta denne søknaden skapar sikkert presedens uansett, sa han.

Godtek «estetiske» piper

- Med tanke på å ta vare på estetikken kan me godkjenna ei stålpipe. Om den blir plassert i bakkant av naustet også, vil ikkje det bryta mot byggjeskikken på naust, meinte Per Ole Fylkesnes (KrF).

Før saka gjekk til avgjerd, vart det sett av tid til gruppemøte og diskusjon.

Etter gruppemøtet la Arve Hindenes fram eit forslag til vedtak i to punkt. Vedtaket fekk fleirtal, og inneber at det kan opnast for eldstadløysingar i naust på Bømlo, så lenge det ikkje går ut over den estetiske utforminga av slike bygg. Pipeløysingane må verta installert slik at det det maritime preget på nausta ikkje vert øydelagt.

Nausteigaren på Grindheim derimot får ikkje byggja naustet sitt med den pipeløysinga han ser for seg, ei høg, oppmurt pipe. Vedtaket inneber at han må spela inn eit anna pipeløysingsforslag til kommunen, så kan det henda at det ordnar seg for han.