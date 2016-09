Kanaldagspris til Grønnevik

Det var ein overraska og glad Frode Grønnevik som tok imot Kanaldagsprisen 2016.

Kanaldagsprisen blir delt ut til ein person som på ein eller annan måte har utmerkt seg positivt i Finnås-bygda. Som regel går prisen til nokon som har stått på med frivillig arbeid for lag og organisasjonar lokalt.

Overraska vinnar

Messegeneral Kurt Henning Ådnanes og konferansier Ola Ersland kunngjorde vinnaren som siste post på kanaldagsprogrammet i år. Ersland sa at prisvinnaren dette året er ein ekte finnåsing som igjennom dugnadsprosjekt og innsats i lag og organisasjonar har vore ei drivkraft både i det å skape nye aktivitetar og halde oppe eksisterande aktivitet.

Frode Grønnevik vart så invitert fram for å ta imot diplom og blomar. Grønnevik takka varmt for prisen og sa at dette var både overraskande og kjekt.

Mange jern i elden

Grønnevik har vore engasjert i fleire lag og organisasjonar. Han har vore hamnesjef, vore engasjert i Finnås sportsklubb, og han var sentral i realisering av isbanen. I tillegg har han også vore engasjert i Kanaldagane. Her har han mellom anna vore standansvarleg. Dette er berre noko av det Grønnevik har engasjert seg i. Messegeneral Ådnanes seier det ikkje er tvil om at Grønnevik er ein verdig vinnar av prisen.

- Det var veldig svært dette. Helge Larsen har gjort mykje for Finnås og har vore ein drivkraft i det frivillige arbeidet her. Eg eglar han litt med at eg skal ta over etter han, seier prisvinnaren med eit smil. Han legg til at det nok er rett at han er ein av dei som dreg i gang aktivitet.

- Folk er ikkje vanskelege å be når eg spør.