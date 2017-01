Kanskje på tide med ny runde?

Vinteren 2000/2001 fekk Bømlo kommune gjennomført ei radonmåling, etter invitasjon frå Statens strålevern. Det vart gjennomført ei landsomfattande undersøking for å få setja fokus på den skumle radongassen. Konklusjonen den gongen var at berre ein prosent av dei sju prosentane som deltok i undersøkinga hadde ein radonkonsentrasjon i husa sine som var høgare enn den då anbefalte tiltaksgrensa mellom 200 og 400 Bq/m³. Seinare har tiltaksgrensa vorte senka til 100 Bq/m³.

Det var Hans Otto Robberstad, som er utvalsleiar for helse og omsorg, som tok opp saka i eit utvalsmøte i fjor haust. Han hadde fått henvendingar frå og snakka med folk som er uroa over førekomstane av den kreftframkallande gassen her på Bømlo. Han meiner det er viktig å få vurdert dette i folkehelseperspektiv. Det er rekna på at kring 300 lungekreftdødsfall i Norge årleg kan vera knytt til radonførekomstar i privatbustader.

Frå tid til annan vert emnet omtala i riksmedia. Enkelte stader i landet vårt er førekomstane skyhøge, som i Kinsarvik, som rådmannen omtalar i avisa i dag. Mykje høgare enn det som er målt her på Bømlo. Men for Hans Haugen på Moster er målingane og resultata urovekkjande. Han har fått gjennomført målingar i fleire rom i huset sitt, og er uroa over resultatet. Rådmannen trur framleis ikkje radonførekomstane er urovekkjande høge, men seier at kommunen sine folk vil hjelpa dei som tek kontakt.

For å vera på den sikre sida, og sett i eit folkehelseperspektiv, vil me oppmoda kommunen om å gjennomføra nye målingar av radonførekomstane på Bømlo. Å vita at ein har litt for høge målingar i eige hus, samstundes som fleire i nabolaget er døde av lungekreft, gjev ikkje akkurat ro i sjela. Ein 16 år gammal rapport må gjerne oppgraderast!