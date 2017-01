Kjell Gunnar Aga vart årets spåmann i Bømlo-nytt

Ingen andre fekk like mykje rett om kva som ville skje i 2016 på Bømlo enn Kjell Gunnar Aga. Han vart best med god margin i Bømlo-nytt sin årets spåmann 2016-konkurranse.

- Strategien min var faktisk å seia nei til alt då eg sette meg ned for å svara på årets spåmann i Bømlo-nytt, smiler Kjell Gunnar Aga.



Noko spåmann meiner han sjølv at han ikkje er.





- Kjekt

- Nei, eg likar å tippa og har eit sunt, normalt konkurranseinstinkt. Er av og til med på konkurransar som dette, men særleg sannspådd om ting er eg ikkje. Eg er heller ikkje den som er med på quiz-konkurransar. Det har eg enno til gode, seier 56-åringen, som er busett på Gåsland, er gift, har tre barn, sju barnebarn og snart eit åttande på veg.



- Dette var veldig kjekt, men at eg vann er berre tilfeldig, seier mannen som i denne konkurransen stort sett sa nei til alt, men elles vel å ha eit optimistisk syn på livet.



- Spør nokon meg om nokon i dagleglivet trur eg at eg svarer oftare ja enn nei, meiner den heldige vinnaren, som fekk eit ipad nettbrett som premie.





Bomma på Trump

Premien vart overrekt av lokalavisredaktør Randi Olsen, laurdag føremiddag.



- Gratulerer så mykje! Du var i særklasse best. Du fekk 25 rette av 30 moglege. Flestedelen av svara me fekk inn låg på 17 rette, fortel Olsen til Aga.



- Eitt av spørsmåla våre i konkurransen for kva som ville skje i 2016, der dei fleste handlar om Bømlo, var om Donald Trump ville bli vald til president i USA. Der tok du feil, men det gjorde alle andre også. Ingen trudde han ville vinna, seier redaktøren.



- Er du med i årets spåmann i Bømlo-nytt for 2017?



- Me har vore med i denne konkurransen heilt sidan han starta i lokalavisa. Naboen vår vann faktisk også for eitt eller to år sidan. I år er det kona mi som har svart på konkurransen, fortel Kjell Gunnar Aga.