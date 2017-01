Klageorganet for offentlege innkjøp meiner Bømlo kommune følgde regelverket då Engelsen Entreprenør fekk oppdraget med å byggje nye Bremnes ungdomsskule.

Kommunen møtte entreprenør Kruse & Smith i Sunnhordland tingrett i byrjinga av desember. Dette var eitt av selskapa som leverte inn anbod på bygging av nye Bremnes ungdomsskule (BUS).

Burde vore diskvalifisert

Rådmann Geir E. Aga sa til kommunestyret i førre månad at Kruse & Smith ikkje reagerer på rangeringa av anboda som vart leverte inn. Entreprenøren meiner likevel at Engelsen Bygg ikkje oppfylte krava som kommunen stilte for å kunne levera inn anbod. Når Engelsen Bygg ikkje var kvalifisert til å leggja inn anbod burde dette ha blitt avvist av kommunen.

Dette er ikkje Bømlo kommune samd i. Kommunen meiner Engelsen Bygg var kvalifisert til å leggja inn anbod, og selskapet er no i ferd med å byggje skulen.

Kommunen fekk medhald

Det er ikkje avsagt dom etter rettssaka i tingretten, og utfallet der er såleis uklart. Ein annan entreprenør som la inn anbod, GL Prosjektservice AS, har imidlertid klaga kommunen inn for Klagenemnda for offentlege innkjøp (KOFA). Det var GL Prosjektservice som leverte anbodet med lågast pris. Avgjerda frå klageorganet kom like før jul.

Basseng

GL Prosjektservice synte i klagesaka til at Engelsen Bygg AS ikkje kunne dokumentere røynsle med bygging av symjeanlegg. Dessutan hadde ikkje anbodet som vann fram tilstrekkeleg teknisk beskriving av symjehallen, meinte klagaren.

Vidare meinte GL Prosjektservice at Engelsen Bygg AS ved å berre byggje tak mellom symjehallen og skulen ikkje sikrar «tørrskoddgang», slik anbodsdokumentet bad om.

GL Prosjektservice peikar i klaga også på at materialane i dei utvendige overflatene som Engelsen Bygg AS hadde vald ikkje var i tråd med krava i anbodsdokumentet.

Til slutt peikte klagaren på at kommunen hadde forma ut eit utydeleg konkurransegrunnlag, og at kommunen ikkje hadde vekta dei ulike kriteria korrekt då Engelsen vart vald.

Avviste påstandane

Kommunen synte på sin side til at det ikkje var stilt krav om røynsle frå tilsvarande arbeid med symjehall, men relevant røynsle frå totalentrepriser. Kommunen meinte Engelsen Bygg hadde slik røynsle.

Vidare meinte kommunen at det var rom for skjønn, og at det ikkje var sett absolutte minstekrav. Dette gjaldt også materialbruk i fasadane.

Kommunen legg til grunn at det var fleire måtar å løyse oppdraget på. Det gjeld også «turrskodd» ferdsle mellom symjehallen og skulen.

Konkurransegrunnlaget var ikkje uklart, og den tekniske skildringa av symjehallen var tilstrekkeleg, meinte kommunen.

Gjorde rett

KOFA konkluderte med at kommunen ikkje hadde gjort noko klanderverdig då Engelsen Bygg fekk oppdraget med å byggje nye BUS:

. Det vart synt til at Engelsen Bygg ikkje trengde å syne til andre symjehallprosjekt, men at andre totalentrepriseprosjekt var tilstrekkeleg.

. Klageorganet var samd med kommunen i at det ikkje var stilt absolutte minstekrav.

. KOFA meinte materialvalet ikkje var avgjerande for at Engelsen Bygg fekk anbodet.

. Klageorganet meinte som kommunen at turrskodd passasje mellom symjehallen og skulen er oppnådd, sjølv utan innebygd gang.

. Den tekniske beskrivinga av symjehallen var også tilstrekkeleg.

KOFA gav med andre ord kommunen fullt medhald, og konkluderer med at kommunen ikkje har brote regelverket om offentlege innkjøp.

149 klagesaker i fjor

KOFA handsama 149 klagesaker i 2016. Av desse var det 51 saker med regelbrot, 47 saker utan regelbrot, 14 saker som vart trekte av klagar og 36 saker som vart avviste.