Kommunen kjøpte moloen

Bømlo kommune har kjøpt eit areal på om lag eitt mål rundt moloen i Mosterhamn. Dermed har kommunen hand om heile hamneområdet.

Ordførar Odd Harald Hovland nytta sommarfullmakta si til å godkjenne oppkjøpet.

Kime til strid

Formannskapet fekk i første møtet etter ferien eit notat der oppkjøpet er omtalt. Der går det fram at det i mange år har vore usemje mellom kommunen og to lokale grunneigarar om eigartilhøva rundt ferjekaia og moloen i Mosterhamn.

- Konkret har usemja vore knyta til eigartilhøva for molo og areal rundt denne, skriv rådmann Geir E. Aga i notatet.

Hand om heile området

For nokre år sidan søkte kommunen å komme til semje med dei to grunneigarane, men lukkast ikkje. I seinare tid er det gjort eit nytt forsøk, og i sommar vart det tinga fram ein avtale mellom dei tre partane. Kommunen fekk kjøpe eit areal på knappe eitt mål rundt moloen. Prisen var 90.000 kroner.

- Dermed er det ikkje lenger usemje om at kommunen eig moloen. Dette arealet grensar til anna kommunalt areal slik at kommunen no vil eige eit samanhengande område i og rundt den gamle ferjekaia/hurtigbåtkaia.

Slepp rettssak

Rådmannen skriv elles at kommunen i utgangspunktet hadde hatt ei god sak dersom saka hadde hamna i retten. Kommunen har fått juridisk bistand til å vurdere saka, men har altså i staden vald ei minneleg løysing med grunneigarane.

- Det har ein verdi at me klarar å løyse slike saker utanomrettsleg. Dersom me let saka gå til retten er det alltid ein risiko for kva kostnader dette vil bere med seg og ikkje minst kan ein aldri vera sikker på resultatet, skriv rådmannen.

- Eg tykkjer det er positivt at kommunen no har hand om dette området og at kommunen kontrollerer infrastrukturen her, kommenterte ordførar Hovland då meldingssaka var oppe i formannskapet.