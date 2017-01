Kommunen sender posten digitalt

Kommunen starta frå første januar i år med digital post til innbyggjarane. Det betyr at du får all posten på nett i første omgang.

- Eldre menneske som ikkje har data eller slit med å lesa posten på nett, kan be om hjelp frå pårørande, seier Jenny Aanderaa, arkivleiar og systemansvarleg i kommunen.

- Men posten vil hamna i postkassen som ordinært brev til slutt, så det er ingen fare for at ein ikkje får den informasjonen ein skal ha, det tek berre eit par dagar ekstra, seier ho.

Hjelp frå borna

To menn i 60-70-åra og ein på femti var lite inne på digipostsystemet, fortalde dei. Dei sat og drøste saman ved eit kafébord og hadde sine betraktningar om alt dette nye på nett.

- Eg føler meg som tjue i hovudet, men ikkje når det gjeld det der! Jau, eg er einig i at stadig fleire eldre har data. Men eg må jo setja meg inn i dette systemet med digipost først, seier ein av dei. Han ynskjer å vera anonym. Han er så glad han har ein flink son som kan hjelpe.

Yngstemann av dei tre, Leif Helge Hallaråker fortalde at han ikkje hadde brydd seg med å ta i bruk digipost enno.

- Eg veit ikkje om det er behov for det. Men det er vel sånn at ein må følgja med i tida. Det har ikkje noko stor betydning, men eg har berre utsett dette med å skaffe meg digipostkasse. Men eg får jo påminning frå Altinn, men eg gidd ikkje gå inn og lese, seier Hallaraker.

- Heime hjå oss fekk me varsel frå Difi i november. Verken eg eller kona synest det er greitt med digipost. Eg vil helst ha posten i konvolutt, Eg er så gammaldags slik. Dessutan er det så sjeldan eg er inne på dataen. Men heldigvis har me ei dotter på vidaregåande som framleis bur heime og kan hjelpe oss, seier tredjemann som heller ikkje vil ha namnet sitt i avisa.

Fungerer som papirpost

Post på nett blir stadig meir vanleg og no har Bømlo kommune og starta med dette. Heretter går posten gjennom eit sikra datasystem på nett før han når fram til innbyggjarane.

- Digipost fungerer som vanleg papirpost berre at det først blir sendt på nett. Du må oppretta ein digital postkasse og har du ikkje dette, blir posten din automatisk vidaresendt til Altinn, som er nettstaden for offentlege tenester til innbyggjarane. Opnar du ikkje brevet der, blir det automatisk printa ut og sendt til deg i posten eit par dagar seinare. Så all post på nett vil til sist landa i din postkasse, dersom du ikkje opnar den på nett først, forklarer Jenny Aanderaa,

Det er to digitale postkasser å velja mellom: Digipost eller e-boks.

- Posten me sender ut har høgt sikkereheitsnivå ved at han er kryptert. Dette betyr at me gjennom denne nettkanalen kan senda sensitive opplysninger via nettet. Dette kan me ikkje senda ut på ei vanleg epostadresse. Men innbyggjarane blir varsla på epost om at dei har mottatt digital post.

Kan reservera deg

Ønskjer du ikkje å ta imot elektronisk post, kan du kontakta eit nasjonalt kontakt -og reservasjonsregister eller ringe 800 30 300. Meir informasjon om reservasjon får du ved å gå inn på heimesida www.norge.no/nb/reservasjon/.

Kommunen sender ut posten til den adressa du er registrert med i folkeregisteret uavhengig om du mottar posten digitalt eller på papir. Du kan sjekka og eventuelt oppdatera dine opplysningar på www.skatteetaten.no/no/person/folkeregister/.

- Men foreløpig er det berre sak -og arkivsystemet i kommunen som er kopla opp mot digipost. Dette gjeld saker om all offentleg handsaming som for eksempel delingssaker og søknad om bygging til teknisk avdeling, seier Aanderaa.