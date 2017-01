Konfirmantane i 1957

Enno ein gong får me prov på at dei gamle bileta me har i avisa engasjerer og interesserer lesarane våre. Særleg gruppebileta, anten frå ymse skuleklassar eller konfirmantkull, er det stor interesse for.

Mange tek kontakt for å få bileta tilsende, medan andre kjem med namn som har mangla. Det sistnemnde gjeld for konfirmantane i Bremnes kyrkje i 1957. Til det biletet hadde me namna på nokså mange, men her om dagen kom ei fullstendig oversikt med namn på alle og kvar på biletet dei står. Me tek difor biletet inn på nytt, med alle namna:

Framme frå venstre: Solfrid Sortland, Oddbjørg Agasøster, Unni Eriksen, Berta M. Christensen, Magnhild Gåsland, Astrid Hollund, Ingebjørg Habbestad, Erna Heggøy, Madel Krossøy og Bjørg Larsen.

Andre rekkja f.v.: Randi Sjøvoll, Aud Ingrid Kloven, Harriet Skålevik, Eva Sæverud, Åse Sortland, Astrid Stavland, Berit Stavland, Marit Wedøe, Rigmor Størksen, Grete Norheim, Inger Thorsen.

Tredje rekkja f.v.: Bjarne Gåsland, Kristen Meling, John Kr. Gåsland, Odd Sigmund Dybvik, Gunnar Ekornsæter, Hildbjørg Mæland, Bjørg Mæland, Dagmar Pedersen, Gyda Økland, Olaf Sønstabø, Leif Grønnevik, Harald Rolfsnes og Hans Rolfsnes.

4. rekkja f.v.: Egil Bakke, Kåre Sortland, Halvard Habbestad, Alf Henry Bugge. Halvor Reidar Gåsland, Harald Sjøvoll, Asbjørn Nesse, Kåre Russenes, Johan Hollund, Håkon Reidar Pedersen, Haldor Wichmann Haldorsen.

5. rekkja f.v.: Olav Johan Stautland, Ole Gåsland, Geri Raknes, Anfinn Stavland, Leif Stautland, Bjørn Høgberg, Osvald Rolvsnes, Bjarne Urangsæter, Leif Myklebust, Birger Taranger, Leif Mæland, prest Einar Tveit og Hilmar Mæland. Heilt bak ved døra står Johan Ingolf Sortland (t.v.) og Magnar Stokke.