Kraftverkskontrakt på direkten

Næringsminister Monica Mæland fekk høyre Bernt Hellesøe i Unitech tildele Olvondo industries og Los elektro kontraktar til 2,6 millionar kroner over bordet. Verksemdene skal bidra i utviklinga av ein ny type bølgjekraftverk.

Den store nyhendinga siste dagen i januar var satsinga på det utvida industriområdet i Rubbestadneset. Styreleiar Hellesøe hadde også med seg ei ekstra overrasking til Olvondo industries og Los elektro.

Bølgjekraftverk

Tore Kallevåg i Olvondo og Jakob Særsten i Los elektro lét til å vera overraska då Hellesøe over bordet delte ut kontraktar for til saman 2,6 millionar kroner.

Han gav verksemdene ordre på ein bølgjekraftgenerator som han håpte kunne bli testa i sjøen om ikkje mange månadene.

I februar i fjor vart det kjent at Los elektro hadde utvikla ein heilt ny metode for kabelstrekk igjennom borehol i fjell.

Hellesøe bad Olvondo og Los utvikle eit bølgjekraftverk der overføringa av kraft frå anlegget går med denne type kabelstrekk i fjellet.

Samarbeidsprosjekt

Hellesøe bad Olvondo utvikle alt utstyret som er rundt bølgjekraftgeneratoren. Los elektro skal produsere det elektriske anlegget og sørgje for at elektrisiteten som blir produsert kan overførast via kabel.

Hellesøe seier til Bømlo-nytt etter møtet at oppdraget han gav til Olvondo og Los i realiteten er utvikling av ein ny prototype for bølgjekraftverk. Han meiner det er eit stort uutnytta potensial med omsyn til å utnytte bølgjekraft.

- Eg antyda 1,2 millionar kroner i kontrakten med Olvondo og 1,4 millionar kroner i kontrakten til Los elektro, men dette er berre byrjinga. Det kan bli investert meir etter kvart, seier Hellesøe.

Kom uventa

Jakob Særsten i Los elektro seier til Bømlo-nytt denne veka at kontrakttildelinga var både gledeleg og uventa. Så langt kjenner han ikkje detaljane i bestillinga frå Unitech. Difor ønskjer han heller ikkje å kommentere kva ei slik kontrakt vil kunne tyde i praksis for Los elektro.

- Dette er noko me lyt diskutere nærmare både med Unitech og Olvondo.