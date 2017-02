Krisepakken gjev arbeid til lokale verksemder

Bømlo kommune sine snaue 2 millionar kroner gjev arbeid på Bømlo, Stord og Fitjar.

I eit samarbeid mellom Klassekampen og ei rekke lokalaviser langs kysten, har Sunnhordland den siste tida sett på korleis pengane som skulle motverka arbeidsløysa har blitt brukt. Gjennom å følgja pengane både lokalt og nasjonalt, har ein dokumentert korleis store deler av dei fem milliardane som blei sett av i 2016 i realiteten har enda heilt andre stader enn i dei kriseråka kommunane på Sør- og Vestlandet.

400 millionar

Det som derimot har sett ut til å verka svært målretta, er dei 400 millionane som blei gjeve direkte til kommunane. Med nokre få unnatak har dei aller fleste oppdraga som kommunane har hatt ansvaret for, blitt gjeve til lokale entreprenørar på lokale prosjekt.

Kor mykje pengar kvar kommune fekk, kom an på kor mange arbeidsledige det var i kommunen i april 2016. For Bømlo kommune blei det i 2016 ei ekstraløyving på 1,97 millionar kroner. Kriteria for krisepengane er at dei skal brukast til prosjekt og tiltak som kjem i tillegg til alt vedtekne prosjekt i kommunen sitt opphavlege budsjett.

Tok for lang tid

Etter planen skulle Bømlo si ekstraløyving brukast til å oppgradera skulekjøkena på skulane Våge og Rubbestadneset. Men fordi arbeidet med å få klargjort anbodsgrunnlaget tok lenger tid enn venta, valde kommunen å heller bruka pengane til andre planlagde prosjekt, opplyser rådmann Geir E. Aga i Bømlo kommune.

For å sleppa å betala tilbake pengane, måtte nemleg tiltaka setjast i verk før året var omme. Det vil seia: Det måtte inngåast kontrakt med entreprenør. Sjølve arbeidet kan gjerast i 2017.

Betaler resten sjølv

I staden for dei to skulekjøkena, valde kommunen å bruka pengane på tre andre skuleprosjekt. Rekneskapen er ikkje heilt klar, men ifølgje Aga fordelar kostnadene seg med om lag 03, millionar kroner til Foldrøy skule, 0,8 millionar kroner til Rubbestadneset skule og 1,1 millionar kroner til Meling skule.

- Det som går ut over tilskotet på 1,9 millionar kroner blir finansiert av eigne vedlikehaldsmidlar, seier Aga som fortel at dei ser pengane frå krisepakken i samanheng med resten av dei ordinære midlane dei nyttar til vedlikehald.

Han meiner likevel kommunen sin praksis er i tråd med kriteria for tilskotet, fordi dei konkrete prosjekta som no har fått pengar ikkje var med i kommunen sitt ordinære budsjett for 2016.

Lokale verksemder

- Kva nytte har kommunen hatt av pengane?

- Desse midlane betrar vedlikehaldet i kommunen, og sikrar brukarane gode løysingar tidlegare enn det me kunne greidd med berre eigne midlar, seier Aga.

Det er enno ikkje avklart kva tilskotet for 2017 skal nyttast til, men truleg blir det dei to skulekjøkena som blei utsett i fjor.

- Dei vil ha ei ramme på om lag fire millionar kroner, fortel Aga.

Han er oppteken av at pengane som kjem skal gje aktivitet hos lokale verksemder. Både oppdraga i 2016 og dei planlagde prosjekta i 2017 er det lokale entreprenørar som har fått: Steinsbø Hus på Bømlo, Engelsen Bygg på Stord og Engevik og Tislevoll på Fitjar.

Av Anders Totland - Sunnhordland

Fleire i jobb

I dei 64 kommunane langs vestlandskysten, som blei rekna som kriseråka då tiltakspakken skulle fordelast, var det 28.094 personar som stod utan jobb i april 2016. Ved utgangen av året var talet på ledige redusert til 27.222. Ved nyttår var det altså 873 fleire personar i arbeid enn då krisepengane blei gjeve.

Den positive trenden finn me igjen i alle sunnhordlandskommunane som har fått pengar. Til saman var det 88 fleire personar i arbeid då me bladde over til eit nytt år.

På Stord auka talet på sysselsette med 39. I Kvinnherad med 34 og i Sveio med 14. På Bømlo auka sysselsetjinga med ein person.