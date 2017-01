Kristiana og Hans Nesse har klart noko få andre klarar

28. desember feira paret bryllaupsdag for syttiande gong. Det kvalifiserer til jernbryllaup.

Paret gifta seg i 1946 i Bremnes kyrkje på Svortland, og har sidan halde i lag. Festen, for 70-80 gjester, hadde dei i «Salomons tempel» som huset til Salomon Sortland vart, og framleis vert kalla på folkemunne. Oksesteik og erter stod på menyen.

Å føya seg etter kvarandre meiner dei er løyndomen bak det lange ekteskapet.

Etter at dei gifta seg flytta Kristiana til Nesse der Hans kjem ifrå og budde.

- Eg har blitt verande på Nesse sidan det, seier Krstiana.

Heile familien var samla på onsdag, for å feira det spreke ekteparet

Ung kjærleik

Hans Nesse er fødd i 1920, og Kristiana i 1924. Men sjølv om dei begge er godt over 90 år bur dei heime og er spreke som berre det.

Hans går tur kvar dag, og Kristiana går så ofte som ho kan.

Begge er fødde og har budd på Bømlo heile livet, men møttest ved eit tilfelle.

- Eg og søster mi skulle gå frå Innværfjorden og heim, og der kom Hans og ein kamerat på sykkel, seier jernbrura.

Brudgomen legg til at dei inviterte jentene til å sitja på stonga på sykkelen heim.

- Var det kjærleik ved første blikk?

- Nei, det starta med vennskap, seier Kristiana, mens Hans ler godt.

Reiste vekk

Kristiana reiste til Bergen, og var vekke i to år.

- Eg gløymte alt då Kristiana flytta, og sprang etter andre jenter, seier Hans og ler godt.

Men då ho kom att, blomstra kjærleiken. Nok ein gong møttest dei då han kom syklande etter eit møte i bedehuset.

- Eg fekk ho rett i fanget og då var det gjort, seier Hans.

Stor familie

Paret fekk til saman fem born, samstundes som dei dreiv gard og Hans reiste på fiske.

- Barna var det ikkje noko problem med, men det var travelt det som var rundt oss. Dyra, åker og eng. Han var mykje på fiske på vinteren, seier Kristiana.

No har paret i tillegg til fem eigne barn, 16 barnebarn og 14 oldebarn.

Før jul kvart år inviterer dei heile familien til graut og i år var dei 32 personar heime i huset på Rekkje på Nesse.

Kranglar aldri

Paret fortel at det aldri har vore snakk om å gå ifrå kvarandre, og at dei er glad for at dei har kvarandre.

- Me kranglar aldri ordentleg, seier Hans.

Krstiana ler og er ikkje heilt samd i det, men ho er samd om at dei stort sett er samde.

- Me har vore flinke å føya oss etter kvarandre, og blir alltid samde om det er noko, seier Krstiana.

- Om det vart for gale, firte anten den eine eller den andre. Så snudde me oss i «tudn» og alt vart gløymt, seier Hans og ler.

- Er de ikkje stolte som har vore så lenge i lag?

- Eg tenkjer ikkje over det ein gong, avsluttar Hans, med eit smil.

1 år: Papirbryllaup

2 år: Bomullsbryllaup

3 år: Lærbryllaup

4 år: Blomster/Linbryllaup

5 år: Trebryllaup

6 år: Sukkerbryllaup

7 år: Ullbryllaup

8 år: Bronsebryllaup

9 år: Pil/Keramikkbryllaup

10 år: Tinnbryllaup

11 år: Stålbryllaup

12 år: Silkebryllaup

12½ år: Kobberbryllaup

13 år: Blonde/Kniplingbryllaup

14 år: Elfenbensbryllaup

15 år: Krystallbryllaup

17½ år: Fleskebryllaup

20 år: Porselenbryllaup

25 år: Sølvbryllaup

30 år: Perlebryllaup

35 år: Korallbryllaup

40 år: Rubinbryllaup

45 år: Safirbryllaup

50 år: Gullbryllaup

55 år: Smaragdbryllaup

60 år: Diamantbryllaup

65 år: Kronjuvelbryllaup

70 år: Jernbryllaup

75 år: Atombryllaup

80 år: Platinabryllaup

90 år: Granittbryllaup