Kunst- eller grasbane

Alle veit etter kvart korleis ein kunstgrasbane ser ut. Dei yngre har leika seg på ein også - i timarsvis. Det har mange vaksne også.

Viss du trur, slik eg gjorde, at ein kunstgrasbane er nærast vedlikehaldsfri må du òg tru om igjen. Sjølv tenkte eg at det sikkert var rimelegare å rigga seg til med ein slik plastikkbane, det stemmer heller ikkje. Har eit idrettslag grasbane er den til for dei meir proffe spelarane, for ein slik bane må kvila litt slik at røtene får festa seg og veksa til. Mange har heller ikkje det alternativet lenger.

Kunstgrasbanen

På sidene til Kultur - og kyrkjedepartementet ligg det informasjon om begge typar fotballbanar. Her er både byggje -, drift - og vedlikehaldsrettleiingar, og prisdøme. Plastikkbanane har ei garantitid frå leverandøren. Men bane-eigarane må gjera noko vedlikehald sjølv, slikt som å skøyta der dekket har gått opp i limingane, eller berre har sprokke. I rettleiingane kan me lesa punkt for punkt korleis alt skal gå føre seg. Vedlikehald av fyllmassen, det er dette som er spanande, tek leverandøren seg av i garantitida. Visste du at plastikkbanane er fylte med små gummikuler som oftast er laga av sundmalne bildekk?

- Ikkje eg heller, men det er det altså. Somme påstår til og med at gamle sundmolne oljerøyr og anna svart gummi har funne same vegen. Dette er jo ikkje gratis på nokon måte. Det var visst ikkje noko særleg kontroll med desse materiala ei stund. Tidlegare hadde dei sand i plastikkgraset, men det vart visst fort i hardaste laget, og knotteskoa fekk verken godt grep eller god sprett. Derfor gummien.

Helseperspektivet

Kan desse kulene, som av og til vert for støv å rekna, vera gode for helsa å velta seg i? Det er spørsmålet. No er det fleire og fleire som ber til torgs ein viss kunnskap dei meiner å ha om dette. I England har dei observert stigande tal på fotballspelarar som får ein og same type blodkreft, Hodgkins lymfom. Sonen til ein tidlegare helsetopp der borte, Nigel Maguire, er råka og fleire andre unge britar. Og talet er høgast blant målvaktene, som stort sett veltar seg på banen. Dei meiner ein ikkje kan sjå bort ifrå at å boltra seg i dette støvet frå gamle bildekk kan vera årsaka. Dermed får forskarane nye marker å horva. Direkte nybrotsarbeid vert det no ikkje, for dette har dei forska litt på før også, og fann ingen grunn til å åtvara på noko vis. No er det altså nokre som likevel ristar fram litt uro. Det gjeld fyrst og fremst helsa til dei som spelar på plastmatta.

Mikroplast

Og her er mykje meir, tonnevis meir med svarte gummikuler - sirka 1500 tonn små svarte gummikuler finn kvart år rake vegen ut i naturen, rett frå banane. Somt tek ein omveg via kler og vaskemaskinar før dei endar i avløpet. Snømåking, regnvatn, skor og klede tek med seg 10 tonn gummigranulat, som det heiter på fint, berre frå ein einaste bane kvart år, syner ein rapport Miljødepartementet har tinga frå Mepex Consult. Dersom dette stemmer er kunstgrasbanane ein god nummer 2 på lista over leverandørar av mikroplast til naturen. Bildekkslitasje syt for 1. - plassen med 4500 tonn i året.

- Av alle utsleppskjelder er truleg plastgrasbanane det som er enklast å gjera noko med, uttalte Peter Sundt i Mepex Consult, til NRK i mars i år. Når desse gummikulene kjem ut i naturen kan dei bera med seg gifter som vert tekne opp av levande organismar på land og i sjø og vatn. Akkurat kor mykje av dette avfallet som hamnar i sjøen kjem ikkje fram, men ein reknar at mengda spelar ei rolle for livet der også. Det er ikkje så lenge sidan ein byrja å sjå på problema i samband med mikroplast i naturen... No skal dei hausta meir kunnskap.

Miljødirektoratet

Hannah Hildonen er seniorrådgjevar i seksjon for avfall og grunnforureining i Miljødirektoratet. Me har berre fått kontakt med henne på e - post. Der skriv ho dette; Mikroplast og gummigranulat er eit spennande og populært tema som me får mange førespurnader om. Diverre har me ikkje kapasitet til å svare utfyllande på slike spørsmål. Miljødirektoratet vil også komme med ei overordna tiltaksvurdering for mikroplast, inkludert gummigranulat før jul. Me får vedlagt ein rapport om temaet frå august 2015. Der skriv dei mellom anna at bitte små plastbitar frå hygieneprodukt og særleg bildekk, hamnar i havet og i jordsmonnet. I meir enn 50 år har me produsert plastikk og resultatet av avfallet, ser me for alvor no. I rapporten skriv dei vidare;

Konsekvensar av mikroplast i naturen

Dyr kan lett forveksla plastbitar med mat. Det kan gje indre skadar, fordøyingsproblem og falsk kjensle av å vera mett.

Når store plastbitar brytast ned i mange små bitar, vert det fleire overflater som miljøgiftene kan festa seg på. Konsentrasjonen av miljøgifter kan derfor mangedoblast, og plastpartiklar kan bli ei viktig kjelda for opptak av miljøgifter i organismar i havet. Jo mindre plastfragmenta er, jo større er potensialet for opptak av miljøgifter i dyra som et det. Dette vert vidare spreidd oppover i næringskjeda.

Når plast blir ete, kan både kjemikaliane i sjølve plasten og miljøgiftene som bitt seg til det, bli frigjort. Mikroplast funnet i fisk som et dyreplankton, tyder på at plasten vert frakta oppover i næringskjeda. Derfor treng me å vita meir om korleis mikroplast påverkar dyrelivet...

Helsemyndigheitene

I 2006 friskmelde Nasjonalt folkehelseinstitutt gummigranulat i kunstgrasbanar. Dei fann inga kopling mellom sjukdom og fyllmassen i plastgraset. Likevel er det snakk om å finna ein måte å sjekka dette på, slik at dei får sikrare kunnskap. I februar 2012 kom folkehelseinstituttet med ein ny forskingsrapport, forfatta av Nur Duale og Gunnar Brunborg. I konklusjonen skriv dei; Sjølv om gummigranulat som blir brukt til fallunderlag inneheld potensielt helseskadelege stoff, er eksponeringa for barn som leikar på mattene så låg at den ikkje utgjer noko helsefare. Likevel kan det vera grunn til å unngå produkt som inneheld dei helsefarlege stoffa, spesielt gjeld dette PAH-er og mogelegvis ftalater. Ut frå dagens kunnskap om helseeffektar og eksponering ser me det ikkje som naudsynt at ein byter ut det resirkulerte gummigranulatet no. På grunn av manglande kunnskap når det gjeld mogeleg induksjon av lateksallergi, og sidan nokre typar matter inneheld høge mengder av miljøkjemikaliar, råder me likevel til at det ved seinare påfyll eller skifte av gummigranulat ikkje blir brukt resirkulert gummigranulat... Slik me skjønnar har me her i landet rimeleg god kontroll på kva kvalitet det er på dekka som vert sundmalne og brukte på banane. I andre land ser det ut til å vera liten eller ingen kontroll. Der har dei ofte berre entreprenøren å lita på.

Sentralidrettsanlegget på Svortland

- Her har me topp moderne banar, seier Jalle Bråten som er ansvarleg for anlegget.

- Desse kunstgrasbanane har høgare «gras» slik at fyllet ligg djupt i dekket. Dessutan er her ei blanding av gummi og sand. Me har ikkje hatt noko avsig eller tap av fyllmasse dei siste åra og har såleis ikkje fylt på noko masse heller. Me har aldri hatt noko problem med desse banane eller fyllet. Det har aldri vore noko tema her hos oss, sluttar han.

Landbrukssjefen i kommunen, Njål Gunnar Slettebø

- Dette har ikkje vore noko tema her hos oss tidlegare, seier Slettebø. Eg har kontakta miljødirektoratet der eg vart vist til ein rapport om helse og gummigranulat, frå 2012. Dei er i ferd med å forska meir. Me må halda oss til informasjonen me får frå sentralt hald, og der seier dei at gummigranulatet ikkje representerer noko helsefare. Mikroplasten er framleis ikkje noko tema.