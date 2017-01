Kuttar skuletilbodet til ei sårbar gruppe

Då skulebruksplanen for Hordaland fylkeskommune vart vedteken i oktober, vart grupp for særskild tilrettelagt opplæring flytta frå Bømlo til Stord vidaregåande skule frå år 2020. - Forkasteleg, seier leiar i Bømlo NFU, Per Einar Tveit.

Bømlo vidaregåande skule tilbyr i dag opplæring i tilrettelagte grupper for elevar som har funksjonshemning eller særskilde behov. Gruppene er knytt opp mot eit utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført i staden for eit vitnemål.

Ikkje nøgd

Asbjørn Mæland er rektor ved Bømlo vidaregåande skule, han synest det er dumt at tilbodet vert flytta.

- Ein skule er eit totalmiljø, og det er eit bilete av oss. Me har ikkje råd til å mista nokon, seier han.

Han synest at det tilbodet som elevane som går på tilrettelagte grupper på Bømlo får, er veldig bra.

- Eg kan ikkje seia at tilbodet vert dårlegare på Stord, men eg synest me gjere ein veldig god jobb og har eit godt fagmiljø her på skulen. At det vert flytta betyr heller ikkje at det nødvendigvis vert betre, seier rektoren.

Ei sårbar gruppe

- Om ein heilt frisk elev kvir seg til å pendla til Stord, kan du tenkja deg kva ein person med rørslehemninga eller funksjonshemming gjer, seier Per Einar Tveit, leiar i Bømlo NFU.

Han legg til at det er eit stort ynskje at elevane skal få arbeidstrening, og synest at det reint praktisk vert heilt håplaust om dei skal bli tatt ut av nærmiljøet.

- Dei får mykje lengre skuledag. Me har òg som eit mål at dei skal få seg arbeid, arbeidspraksis og det vert vanskeleg når det skal skje på Stord, forklarar han.

Fritt skuleval

Elevar med funksjonshemming går igjennom den same søkjeprosessen som funksjonsfriske, og har heilt fritt skuleval.

Dei kan velje mellom dei ulike tilboda og linjene skulane i landet tilbyr.

- No brukar eg sonen min som eit eksempel for det er den historia eg kjenner best. Han søkte seg inn på Sal og Service på Bømlo. Han kom inn, men då han kom på skulen fekk han i utgangspunktet ikkje gå der. Han blei automatisk plassert i gruppa, seier han.

Tveit synest elevar som går i tilrettelagte grupper vert utfordra for lite.

- Alle menneske har behov for stimuli, ha noko å strekkja seg etter og bli utfordra. Å samla alle på Stord på ei eiga avdeling der dei er «skjerma» frå dei andre elevane, synest eg ikkje noko om, seier leiaren for NFU Bømlo.

- Det er mykje turgåing, bollebaking og læring utan mål og meining, det hadde vore betre om dei gjekk på skulen for å få eit fagbrev, eller noko som dei kan ta med seg ut i arbeidslivet, for det er jo det som er målet, seier han.

Handlar om økonomi

Asbjørn Mæland seier at det heile handlar om økonomi.

- Når fylkeskommunen skal spara pengar, er det lærarar det går ut over. Einaste staden ein kan spara pengar er ved å kutta stillingar, seier rektoren.

Alt som vert flytta frå den vidaregåande skulen fører til at det vert færre arbeidsplassar ved skulen på Bømlo.

I dag er det fem lærarar og seks miljøfagarbeidarar som jobbar med åtte elevar som har særskilte behov.

- Det er krevjande når det vert gjort vedtak over hovudet på ein, eg som rektor ikkje kan gjere noko med det, seier Mæland.

Han legg til at det er ingen av dei som går på skulen i dag, eller som starter til neste år, som vert råka av vedtaket.

- Me vil gje dei som kjem frå Bømlo eit godt tilbod på Bømlo. Det skal ikkje vera naudsynt å flytta dei vekk i frå nærmiljøet deira, seier han.

Framandgjering

Dei fleste med funksjonshemning frå Bømlo har gått på barne- og ungdomskule på Bømlo. Dei er godt inkluderte i fellesmiljøet på skulane, og er kjende med medelevar.

- Eg synest det at dei tar i frå dei alt det «kjende» er dumt. Alle likar å ha kjende ansikt rundt seg og den tryggleiken det fører med seg. Eg trur også at dei elevane som kjenner dei med funksjonshemming frå før, inkluderer dei lettare og har eit ekstra auga til dei, forklarar Per Einar Tveit.

Støtte lokalt

Tveit trur ikkje det å flytta skuletilbodet betyr at dei sparar pengar og tenkjer at dei som sit hos fylkeskommunen har dårleg forståing.

- Me har god støtte og blir forstått lokalt, men på fylket har dei ei heilt anna innstilling. Det er nett som dei synest at denne gruppa er i vegen for dei friske elevane, avsluttar Per Einar Tveit.