Kyrkja går inn i det nye året på eiga hand

Den norske kyrkja skilde lag med Staten 1. januar. Prestane har dermed fått ny arbeidsgjevar, men arbeidsoppgåvene og samfunnsrolla til kyrkja er nett den same som før.

- Inntil vidare får ikkje dette dei store konsekvensane for den daglege drifta av kyrkja, korkje nasjonalt eller her på Bømlo. I tida som kjem skal ulike finansieringsmodellar for kyrkja drøftast og gå gjennom høyringar før dei vert vedtekne, seier kyrkjeverje Trygve Leigland.

Kyrkjeverja uttalar seg berre om den daglege drifta av kyrkja, og viser til at løyvingane til kyrkjeleg fellesråd på Bømlo frå kommunen ligg på om lag same nivå som i fjoråret, berre justert for løns- og prisvekst.

- Me får ingenting til investeringar, på grunn av at kommunen no går tungt inn med bygging av ny Bremnes ungdomsskule. Dermed må me finna oss i å venta fram til den er ferdig før me kan gå i gang med naudsynte investeringar som å auka kapasiteten ved gravplassar her i kommunen, seier Leigland.

- Etter kvart vil det komma endringar, det er eg overtydd om, også her på lokalnivået, men fram til det vert klart, må me berre ta ting som dei kjem, resonnerer den nye kyrkjeverja som fekk den jobben i fjor vår.

- Den største endringa er det faktisk prestane som opplever. Frå nyttår er ikkje dei lenger statleg tilsette, seier kyrkjeverja.

Sokneprestane Roald Drønen, Aksel Lygre og Asbjørn Gundersen går eit spennande år i møte når Den norske kyrkja og Staten har skild lag. Arkivfoto: Kristine Sele

Feirar reformasjonen

Sokneprestane på Bømlo, Asbjørn Gundersen, Roald Drønen og Aksel Lygre meiner på si side at 2017 er eit merkeår i soga til Den norske kyrkja. Det er to grunnar for det. Den første er at det i år er 500 år sidan starten på reformasjonen ved at Martin Luther formulerte sine 95 tesar mot avlatshandelen, som førte til omfattande endringar i kyrkje og samfunnsliv. Reformasjonsjubileumet skal feirast på mange måter i våre lokale kyrkjer, med første arrangement i Bremnes kyrkje alt 25.januar når Kurt Alfsvåg frå Misjonshøgskulen i Stavanger kjem for å undervisa om Luther og reformasjonen.

Sokneprestane peikar på at frå 1.januar 2017 skilde kyrkje og stat lag her til lands. Den norske kyrkja er med det blitt eit sjølvstendig trussamfunn.

- Biskopar, prostar og prestar er ikkje lenger statlege embetsmenn. Kyrkjeråd og bispedømeråd er ikkje lenger statlege forvaltingsorgan. I staden har Kyrkjemøtet overteke mykje av den makta som tidlegare låg i statsforvaltinga, og er no blitt det øvste, representative organet for det nye rettssubjektet Den norske kyrkja, fortel dei tre.

Bremnes kyrkje. Her skal 500-årsjubileumet for refomasjonen markerast alt 25.januar. Foto: Nils-Tore Sele

Held på rolla og oppgåvene

Prestane viser til at prosessen med å skilja stat og kyrkje har føregått over dei 100 siste åra. Først kom sokneråda, sidan innføring av bispedømeråd og Bispemøte før Kyrkjemøtet vart oppretta. I tillegg ny kyrkjelov i 1996 som regulerer forholdet mellom kommunen og sokna, med opprettinga av kyrkjelege fellesråd.

I mai er det fem år sidan at Grunnlova vart endra, som ei førebuing til det endelege skiljet mellom stat og kyrkje. Sjølv om Den norske kyrkja ikkje lenger ligg under Staten, er rolla den skal ha skriven inn i Grunnlova, i paragraf 16. Der heiter det at Den norske kyrkja, skal forbli folkekyrkje i Noreg og verta understøtta av Staten.

- Kallet til kyrkja og kyrkja si oppgåve overfor folk og land vert med dette vidareført, seier dei tre sokneprestane på Bømlo. Verksemda til kyrkja og det lokale kyrkjelege nærværet vert heller ikkje endra av det som skjedde frå 1.januar i år, understrekar dei.