Kystlaget har fått ankerfeste i Kanalvaktarbustaden

Ein ny avtale mellom Bømlo kommune og Bømlo Kystlag gjer at laget skal halda til i Kanalvaktarbustaden ved Kuleseidkanalen. Laget skal halda bygget i hevd, og laga til eit lokalt kystkultursenter.

- Dette handlar eigentleg om å sikra gode møteplassar for folk på Bømlo. Kanalvaktarbustaden er ein slik møtestad, og det er eit viktig motiv for at kommunen går inn i avtalen med Bømlo Kystlag, seier rådmann Geir Ebbesvik Aga. I førre veke møtte han lokalavisa saman med Magnar Skålevik og Eirik Ådnanes frå styret i kystlaget, for å fortelja om avtalen som sikrar dei ein stad å vera framover.

- Me skal stå ansvarlege for drift og vedlikehald av bygget, fortel dei to karane frå kystlaget.

- Me betalar slikt som straum og forsikring på bygget, seier rådmannen.

Her i Kanalvaktarbustaden skal Bømlo kystlag ha sitt hovudkvarter framover. Laget har planar om å pussa opp bygget innvendig. Foto: Nils-Tore Sele

Nøgd med å vera på plass

Avtalen om å nytta Kanalvaktarbustaden til hovudkvarter for kystlaget vart utforma i sommar, og underteikna av partane i førre veke. Kystlaget har allereie ei tid brukt Kanalvaktarbustaden og vegvesen-garasjen ved sida av. I garasjen er nokre av båtane til kystlaget utstilte.

- Me har vel vore her i eitt og eit halvt års tid, seier Magnar Skålevik, leiar for kystlaget. - Kjekt at me no har fått formalisert avtalen mellom oss, meiner han.

Kystlaget har lenge vore på jakt etter ein stad å vera, og har hatt eit omflakkande tilvere med tilhaldsstad fleire stader før Kuleseidkanalen.

- Kanalvaktarbustaden er ideell. Kuleseidkanalen passar godt for kystlaget. Her er det midt på øya, noko som er det er gunstig for medlemene med tanke på reiseveg frå alle kantar av Bømlo, seier kystlagskarane, og opplyser at kystlaget har 50 medlemer, dei aller fleste menn.

Kvar måndag er det medlemsmøte. Det gjer at Skålevik og Ådnanes ser fram til å ta bustaden, oppført i 1856, skikkeleg i bruk.

Eirik Ådnanes og Magnar Skålevik frå Bømlo kystlag og rådmann Geir Ebbesvik Aga med den signerte avtalen som gjev kystlaget råderett over Kanalvaktarbustaden ved Kuleseidkanalen. Foto: Nils-Tore Sele

Skal rusta opp hus og eigedom

Kystlaget har fleire planar for bygget. Mellom anna kjem ei innvendig oppussing. Det vil etter kvart komma ny, tidsrett tapet i stovene som passar med stilen på bygget, og kjøkenet skal få ei vøle. Det er også planar om å installera varmepumpe, og ein del år fram i tid har laget planar om å rusta opp bygget utvendig med nye vindauge, då i småruta versjon, som var glasrutene som originalt stod i bygget.

- Å få sett bygget mest mogleg i original stand er eit mål for oss, fortel Ådnanes.

- Det hadde vore fint om me kunne komme i kontakt med nokon som kanskje ville hjelpt oss med bygget. Eg trur at det er mange bygningskyndige pensjonistar med litt tid til overs berre i denne bygda her, seier Ådnanes.

Skålevik og Ådnanes opplyser at kystlaget vil arbeida for å skaffa til veges historisk informasjon om bygget, mellom anna for å få til ei mest mogleg tilpassa restaurering.

- Me ønskjer også å vidareutvikla området me disponerer rundt Kanalvaktarbustaden, men dei planane må me etter kvart komma litt tilbake til. Det me kan seia, er at me ønskjer å rydda vekk vegetasjon rundt bustaden, og å opna opp mot kanalen i sør ved bygget. Det er ein fantastisk flott stad å sitja her ved huset, og sjå ut på båttrafikken som går forbi, seier kystlagskarane.

Magnar Skålevik og Eirik Ådnanes i vegvesengarasjen på Kuleseidkanalen, som dei disponerer i kraft av avtalen med kommunen. Her er nokre av båtane deira samla. Mellom anna den gamle prestebåten på Finnås, ein seksæring eller trekeiping som båttypen også blir kalla. Foto: Nils-Tore

Håpar på rasteplass

Rådmann Geir Ebbesvik Aga støttar dei i dettte synet, og vonar at det skal gå an å få laga ein flott rasteplass i samarbeid med vegvesenet når fylkesveg 541 forbi Kuleseidkanalen snart vert rusta opp.

- Me ønskjer dette sterkt, og det vil bli fint å få utnytta dette området slik, seier Aga.

Inntil vidare er det Statens vegvesen som eig både Kanalvaktarbustaden og eigedomen rundt, men kommunen har fått disposisjonsrett over bustaden. Difor er det også kommunen som har inngått leigeavtalen med kystlaget.

- Sjølv om det no er kystlaget som får hovudansvaret for å halda bygget vedlike, gjev ikkje avtalen dei ein eksklusiv rett på det. Kommunen vil at dette blir ein møtestad også for andre som treng ein slik stad, seier rådmannen.

Kystkultursamling

- Det er me innforstått med, og me vil gjerne ha samarbeid med andre som kan tenkja seg ein stad der dei kan møtast. Me er opne for samarbeid med andre lag og organisasjonar, seier Skålevik og Ådnanes, og fortel at dei allereie samarbeider godt med husflidslaget på Bømlo.

Rådmannen vonar at det skal oppstå eit aldri så lite kystkultursenter ved Kuleseidkanalen med kystlaget formelt på plass i Kanalvaktarbustaden. Begge partar vil gjerne ha ei maritim samling av dokument, kart og bøker.

- Me har nok ein del i magasinet på rådhuset som me etter kvart kan få ned til Kanalvaktarbustaden og ha det samla her. Ein slik stad som dette må vera fint å ha med tanke på båtfolket og gjestehamna like ved. Då har ein eit tilbod til, i nærområdet, meiner rådmannen.