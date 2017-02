Lada opp i Haugesund

Tom Erling Kårbø med 800 meter-oppkøyring i Haugesund til 3.000 meter i Stockholm denne helga.

Tom Erling Kårbø sprang 800 meter som ein gjennomkjøring før 3000 meter i Stockholm denne helga under KM i Haugesund sist helg. Han la seg på 2.plass etter første runde, like bak Jacob Ingebrigtsen og fall ned på 3.plass etter 400 meter av løpet. Like før passering 600 meter gjekk Tom Erling Kårbø i tet, men Jacob Ingebrigtsen følgde lett like bak. Veslebror Ingebrigtsen sprang forbi 100 meter før mål. Sluttida for Ingebrigtsen vart 1,55,30 og Tom Erling Kårbø fekk notert tida 1,56,02.