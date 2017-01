Lakseburger frå Bømlo vann prestisjefull kåring

Fredag kveld vart SALMA sin lakseburger kåra til "Årets sjømat frå oppdrett", under Det Norske Måltid i Stavanger.

Det Norske Måltid (DNM) har sidan 2008 hatt ei årleg kåring av dei beste mat- og drikkeprodukter i Noreg, og er landets viktigaste og mest prestisjefylte prisutdeling. DNM ønskjer å synleggjera bredda av matproduksjon og dei ulike råvarene som vert produsert her i landet.



I ei pressemelding fortel dei ferske vinnarane;



- Me er svært stolte og glade for at ein anerkjent fagjury har vurdert vårt nye produkt, Salmaburger, som det besta produktet i sin klasse i Måltid 2016, sier Inger Saxebøl Markedsdirektør i SALMA.









Juryen si grunngjeving kan du lesa her:



«Årets vinner viser hvordan nytenkning og råvarekvalitet kan kombineres på en forbilledlig måte og komme forbrukeren til gode. Årets vinner er kjent for sin satsning på kvalitet og forbrukervennlige produkter, og har satt standarden i bransjen for hvordan fersk fisk kan foredles og selges. I årets vinnerprodukt utvider vinneren sin portefølje med et produkt som gjør det enklere for forbrukerne å velge fisk, og viser samtidig hvordan råvaren kan utnyttes til fulle».