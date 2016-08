Legg ned Bømlo mottak

Bømlo mottak blir lagt ned. Det går fram av ei pressemelding frå Utlendingsdirektoratet Region Vest.

I alt 1.176 mottaksplassar blir lagde ned i vår region. 146 av dei er knytte opp mot Bømlo mottak. Årsaka til nedleggingane er at talet på asylsøkjarar som kjem til Noreg har gått betrakteleg ned den siste tida. I tillegg har mange av dei som kom i fjor no blitt busette ute i kommunane eller blitt returnerte til heimlandet.

Varsla før sommaren

I pressemeldinga står det elles å lesa at UDI varsla om nedleggingar før sommaren dersom talet på asylsøkjarar heldt fram på eit lågt nivå. Utlendingsdirektoratet avlyste då oppretting av fleire nye plassar, og i løpet av sommaren vart det gjennomført avvikling av 660 såkalla tilleggs- og opsjonsplassar på eksisterande mottak i vår region.

- Det er alltid leit å måtte leggja ned mottak, sidan det råkar både dyktige tilsette, mange lokalsamfunn, vaksne bebuarar og barn. Men me kan ikkje forsvare økonomisk å ha ein så stor ledig kapasitet, uttaler direktør i region vest, Stig Arne Thune. Han ønskjer å takke både vertskommunar, driftsoperatørar, lag, organisasjonar og lokalmiljø for jobben som er gjort.

1. desember og 1. januar

I pressemeldinga heiter det kontraktane er oppsagte no, og mottaka vil bli stengte frå 1. desember. Nokre av mottaka har derimot fire månaders oppseiingstid. Her blir mottaka stengte frå og med 1. januar. I pressemeldinga står det avslutningsvis at det kan vera aktuelt å stengje fleire mottak landet rundt neste år. På landsbasis legg UDI ned 7.000 mottaksplassar i løpet av hausten. Lista over råka mottak vart offentleggjort fredag klokka 14.