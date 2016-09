Lærarane står på for skulen

- Det me tenkjer på å gjera, er ein best mogleg jobb for elevane. Om noko, så gjev fylkesrådmannen sitt framlegging om nedlegging oss ekstra motivasjon til å gjera ein god innsats.

Elevinspektør ved Rubbestadnes vidaregåande skule, Rune Indrehus sit i sofaen på personalrommet ved skulen. Det er lunsj, og rundt han sit fullt av kollegaer med kaffi- og tekoppar i hendene og niste på bordet. Stemninga er roleg.

- Det er lenge til 2022, veit du, utdjupar han.

- Mykje kan skje enno. Det er ikkje over før «The fat Lady sings», veit du, seier korpsmannen Indrehus frå Rubbestadneset.

Atle Folgerø-Holm gjekk på Rubbestadnes vidaregåande på1970-talet. Sidan 1999 har han vore elektrolærar i Rubbestadneset. Foto: Nils-Tore Sele

Kom tilbake som lærar

- Me er sjølvsagt ekstremt skuffa over det dei har stelt i stand oppe i Bergen. Det kan du sitera meg på, seier lærar Odd Skimmeland.

At næringslivet på Bømlo vil byggja ny vidaregåande skule om fylkeskommunen vegrar seg for å satsa vidare, er eit initiativ som vert sett stor pris på hos dei tilsette ved den vidaregåande skulen.

Ein av dei tilsette, Atle Folgerø-Holm, har vore elektrolærar ved Rubbestadnes vidaregåande skule sidan 1999.

- Om skulen vår vert nedlagt, er det ei krise for Bømlo, det er ikkje anna å seia. Skulen er viktig, tenk på alt han har hatt å seia for næringslivet vårt, seier Folgerø-Holm som på 1970-talet sjølv var elev i Rubbestadneset.

- Eg stortrivest i jobben med å vera lærar her. Eg likar meg veldig godt. Det er gjevande å arbeida med ungdomar, og me har eit fantastisk kollegium. Eg har faktisk kollegaer her i dag som eg var lærar for sjølv ein gong i tida, smiler Folgerø-Holm.

Rektor Rune Gåsland ved Rubbestadnes vidaregåande skule følgjer skuledebatten i utvalet i Bergen i morgon. Foto: Nils-Tore Sele

Gjer jobben

Dei tilsette ved den beste vidaregåande skulen i landet i 2016, understrekar at sjølv om det er tungt å få visse om at arbeidsgjevaren vil leggja arbeidsplassen deira ned, så let dei seg ikkje knekkja så lett.

- Me har ein skule å driva, ikkje sant. Me har elevar å undervisa. Det er ein jobb å gjera, er svaret når lokalavisa spør om mange vil ta turen til Bergen for å få med seg møtet i opplæringsutvalet på torsdag.

- Eg reiser oppover på torsdag for å få med meg debatten i alle fall, fortel rektor Rune Gåsland.

Han er tvilande til om utvalet vil greia å gjera eit vedtak i saka på torsdag.

Trur saka blir køyrd gjennom

- Dette er ei stor og veldig kompleks sak. Det handlar om framtida for elleve vidaregåande skular i Hordaland. Eg er difor litt tvilande til om utvalet klarer å samla seg om eit vedtak alt på torsdag, seier Gåsland.

- Kan det gå mot ekstramøter for utvalet? Kan sakshandsamingstida verta utvida i haust?

- Når det gjeld ekstramøte i utvalet, så veit eg ikkje. Eg stiller meg tvilande til at me får utsetjingar på vedtaksprosessen rundt skulebruksplanen. Eg trur at fylkestinget gjer sitt vedtak 4.oktober, eg gjer det, seier rektoren.

Når det gjeld utspelet frå det lokale næringslivet på tysdag om å gå inn med fleire 100 millionar kroner for å byggja ein ny, felles vidaregåande skule på Bømlo, tykkjer Gåsland at dette er bra.

- Det varmar oss veldig at lokalsamfunnet er på vår side, og kjempar i lag med oss for å sikra eit utdanningstilbod som er til beste for lokalsamfunnet vårt, seier rektor Gåsland.