Lærerik reise til Riga

Lennart Andal er heime etter ei spennande deltaking i Riga Winter Cup med Holmen IF, der han fekk prøva seg i fotballkampar med høgt europeisk nivå innan hans aldersklasse

Første kamp mot Finske Honka enda med resultat 1-1.

- God kamp av Holmen der Lennart spela heile kampen som midtstoppar og avslutta som spiss dei siste fem minuttane, fortel Georg Andal, far til Lennart Andal.

Honka var best i første omgang og fekk tidlig ei 1-0-leiing.

- Holmen tok over initiativet i andre omgang og utlikna til 1-1. Det var ein OK kamp av Lennart med få feil, seier Andal.

Kamp nummer to i turneringa var mot Norwich, eit engelsk lag som Holmen hadde von om å spela jamnt med på grunn av eit knipe 1-2-tap i fjor under same fotballturneringa. Diverre gjekk ikkje det vegen for oslolaget. Norwich viste seg fleire hakk betre i denne kampen. Dei leia 0-5 til pause og vann til slutt 0-7. Lennart Andal kom på i andre omgang, og spelte midtstoppar mot ein svært god og effektiv Norwich-spiss.

- Han hadde god kontroll, men måtte likevel sjå to ballar gå i mål, seier Georg Andal.

Han er imponert over nivået på laga som Holmen IF og sonen møtte.

- Dette har vore mykje god læring for Lennart, seier Georg Andal.

Siste kamp i innleiande runde spelte Holmen IF mot Riga FA. Her vart det på nytt uavgjort-resultat, 1-1. Surt for Holmen som gjekk tidleg opp i ei 1-0-leiing. Denne heldt seg til siste speleminutt der motstandarane utlikna på frispark. Med det enda osloklubben sist i si pulje.

Første sluttspelkamp var mot Tips frå Finland der Holmen vann lett 5-1. Dermed var dei klar for kamp om 13. plass i turneringen.

Siste kampen gjekk mot svenske Lidingø. Dette vart eit tett og svært spennande oppgjer. Holmen drog sigeren i land, 3-2. Avgjerda kom på eit frispark på overtid.