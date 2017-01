Leveranse til verdas største offshore vindkraftanlegg

Matre Maskin AS har fått kontrakt på leveranse av sløkkjeanlegg til helikopterdekk på tre plattformer i verdas største offshore vindkraftanlegg. - Dette er ein milepæl for oss.

Det er danske Dong Energy som står bak det såkalla Hornsea-prosjektet, i havet aust for Grimsby i England. Dong Energy er ein global gigant innanfor offshore vindparkar. Første steg i prosjektet, Hornsea Project One, vil ha til saman 174 vindturbinar som kvar produserer 7 megawatt.

Når det blir sett i drift ein gong etter 2020 vil det kunne levere nok energi til minst 800.000 husstandar. Det er planar om å utvide prosjektet med Hornsea Project 2 og 3.

Slik vil Matre Maskin sitt heilautomatiske sløkkjesystem sjå ut når det er ferdig. Nitrogen vil stå i eigne flasker og den store tanken til høgre er vasstanken. Skisse: Matre Maskin.

Transformator-plattform

Dei tre såkalla Substation-plattformene som Matre Maskin no skal levere utstyr til er transformator-plattformer. Det vil seie at energien frå vindmøllene blir samla her og omforma før denne blir sendt vidare inn til land.

På plattformene er det helikopterdekk som blir nytta når servicepersonell skal ut dit. På helikopterdekket skal altså sløkkjesystema til Matre Maskin, kalla Deck Integrated Firefighting System (DIFFS), plasserast.

Slik skal dei ubemanna Substation-plattformene i Hornsea Project One Offshore Wind Farm bli sjåande ut. Matre Maskin leverer heilautomatisk sløkkjesystem til helikopterdekket. Skisse: Bladt Industries.

Ubemanna plattform

Fram til no har Matre Maskin i første rekkje levert avansert sløkkjeutstyr til helikopterdekk på bemanna olje- og gassinstallasjonar. Helikopterdekka på dei tre plattformene i denne nye kontrakten er ubemanna.

Her er det ingen som kan starte sløkkjearbeid dersom eit helikopter havarerer. Sløkkjesystema som Matre Maskin har utvikla for desse plattformene er difor heilautomatiske.

- Me var så heldige å få tak i ein trykktank som me kunne bruke til testing. Trykktankane som blir ståande på plattformene sjå annleis ut, seier Fylkesnes. Foto: Håvard Hammarstrøm.

I containerar

Fylkesnes seier det har gått med mange ingeniørtimar i utvikling av det heilautomatisk sløkkjeanlegget som no skal setjast i produksjon. Når dei er ferdige vil dei stå monterte i containerar, som så blir plasserte på plattformene og knytte opp til helikopterdekka. Her blir sett opp separate vasstankar som sikrar vassforsyninga til sløkkjeanlegget.

Når detektorane registrerer brann startar altså sløkkjeanlegget automatisk. Nitrogen sørgjer for trykket som sender vatn blanda med brannhemjande skumveske ut i dysene på helikopterdekket.

Grundig testa

- Den store fordelen vår er at me har god plass til å teste anlegget grundig her hos oss. Slik veit me at me leverer kvalitet, og me kan dokumentere korleis anlegget fungerer. Me er stolte av testanlegget vårt. Det mest avanserte testanlegget i Nord-Europa betalar seg no, seier Fylkesnes.

Han fortel at dei som skal drifte vindkraftanlegget kan sitje på land og følgje med på at alt fungerer som det skal. Det at utstyret no blir levert til verdas største offshore vindpark er ei stor fjør i hatten for verksemda i Brubakken.

Levering frå Matre Maskin skjer i løpet av det neste halve året.

Ny marknad

Direktøren legg ikkje skjul på at Matre Maskin har merka nedgangen i olje- og gassektoren. Difor har det vore viktig å arbeide opp mot nye marknader for å få fleire bein å stå på. Offshore vind er på full fart framover.

- Tyder denne kontrakten fleire arbeidsplassar her i Brubakken?

- I dag har me i underkant av 40 tilsette. Kontrakten tyder ikkje fleire tilsette i første omgang, men kan gje oss fleire kontraktar og tilsette på sikt. Me har leigd inn ekstra ingeniørkapasitet i samband med dette prosjektet, seier Fylkesnes.

Verdsleiande

Matre Maskin har spesialisert seg på sløkkjesystem til helikopterdekk, og er verdsleiande på dette området. I tillegg leverer verksemda komponentar til sløkkjeanlegg og sløkkjeutstyr.

Matre Maskin er i utgangspunktet ei lita verksemd, men innanfor si nisje har verksemda eit stort namn ute i verda.

Ein stadig større del av produksjonen går til eksport. I dag går om lag 60 prosent av alt som blir produsert til utlandet.

- Og eksporten vil berre auke. Både marknaden og styresmaktene stiller nye krav. Her er me dyktige på å tilpasse oss. Det er veldig kjekt at me vinn fram med vårt system i beinhard konkurranse. Kontrakten har gjort at me har heva oss som systemleverandør. Det blir arbeidd med fleire store offshore vindparkprosjekt framover, og me håper på fleire kontraktar, seier Fylkesnes.

Nøgd med leverandøren

Direktøren omtaler kontrakten mellom Matre Maskin og danske Bladt Industries som betydeleg. Det er dette selskapet som lagar stålkonstruksjonane på toppdekket på plattformene i vindparken til Dong Energy.

Bladt Industries uttaler til Bømlo-nytt at Matre Maskin vart vald til å levere dette utstyret både basert på kvaliteten på utstyret og ekspertisen selskapet på Bømlo har på dette området.

- Matre Maskin har vore til god hjelp for oss i ein svært viktig fase, og dei kom fram til ei god teknisk totalløysing. Samarbeidet med Matre har vore godt så langt, og me ser fram til godt samarbeid vidare i samband med prosjektet.