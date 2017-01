Leverer framdriftssystem til vindkraftfarty

Det nye året var ikkje mange dagane gammalt før Servogear AS hanka inn ein ny kontrakt.

- Me fekk ein fin start på 2017 med signering av ny kontrakt med Windcat Workboats BV, for leveranse av CPP-anlegg til det nye fartyet Windcat 41. Dette blir den 17.båten i rekkja til Windcat med framdriftssystem frå Servogear, seier sals- og marknadssjef Otto Pedersen hos industriverksemda i Brubakken.

Framdriftsanlegget skal om bord i eit farty som vil frakta både personell og varer og utstyr mellom land og vindfarmar offshore, seier Pedersen.

Servogear AS marknadsfører seg som verdsleiande leverandør av vribare propellbaserte framdriftssystem for hurtiggåande båtar. Og nederlandske Windcat Workboats BV er den største europeiske produsenten av spesialfarty brukte til å frakta mannskap, personell og utstyr ut til vindparkar og vindmøller offshore. Produsenten både designar, byggjer og opererer desse fartya sjølv. Spesialbåtane er utforma og utrusta av selskapet slik at dei skal gjennomføra personelltransport offshore på ein trygg og komfortabel måte.

Den nye kontrakten er den siste i rekkja som viser ei medviten, ti år lang satsing frå Servogear AS på å levera propellar og framdriftssystem til arbeidsbåtar brukte innan offshore vindkraft. Gjennom denne satsinga har bømlaverksemda hatt eit langt og lærerikt leveransesamarbeid med Windcat Workboats, framhevar Pedersen.

- Dette er blitt ei viktig nisje for oss. Kontrakten mykje å seia. Eg kan ikkje seia noko om summar, men dette er ein kunde som har vore med oss i mange år no. Dette er det 17.fartyet dei byggjer med framdriftsanlegg frå Servogear, og kontrakten er med på å sikra sysselsetnaden ved bedrifta vår, seier Pedersen.

Framdriftsanlegget til nett dette vindkraftfartøyet vil verta levert frå Servogear AS i løpet av våren 2017.