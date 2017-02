Lokalderby i serieopninga

Serieoppsettet for kommande sesong er klart for Bremnes, Rubbestadnes, Moster og Bømlo. To av laga møtest i serieopninga.

Moster hadde mange lange reiser til bortekampane sine i fjor, men treng ikkje reisa langt for å spele første bortekamp denne sesongen. Ifølgje terminlista som no er klar møter Moster nemleg Rubbestadnes på Rubbestadneset stadion 6. april.

Flytta til Rogaland

Rubbestadnes var i fjor med i ei Hordaland-avdeling, men har i år vald å melde laget på i Rogaland. Det gir kortare reiseavstandar og altså spel i same avdeling som Moster. Nokre kampdagar blir gjerne endra i løpet av ein lang sesong. I augneblinken tyder likevel kampoppsettet i sjettedivisjonsavdeling 4 Rogaland på at mange av heimekampane til Rubbestadnes og Moster blir spelte samstundes i år.

Returoppgjeret mellom Moster og Rubbestadnes skal ifølgje terminlista spelast i Moster grendapark måndag 14. august. Det er 14 lag med i denne avdelinga, der dei to beste rykkjer opp, medan laget som kjem sist rykkjer ned. Mellom andre lag i denne avdelinga finn me mellom andre Sveio og Trott 2.

Bremnes møter Tertnes

Bremnes speler som kjent i 4. divisjon etter opprykket i fjor. Laget speler i avdeling 01 Hordaland, og får bryne seg på fleire lag frå Bergen og omland. Mellom dei 12 laga i divisjonen finn me likevel også lag som Austevoll og Trott. Av andre lag i denne fjerdedivisjonsavdelinga finn me Djerv, NHH og Tertnes. Bremnes serieopnar sundag 23. april på heimebane nettopp mot Tertnes, og avsluttar sesongen på heimebane mot Austevoll 28. oktober.

Bømlo stiller lag

Bømlo IL stiller A-lag i sjuandedivisjon også i år. Laget speler i avdeling 04 Rogaland og sesongopnar på heimebane mot Avaldsnes 2. I alt er det ni lag i denne avdelinga, og det beste laget rykkjer opp til sjettedivisjon når sesongen er slutt. Det er fleire andrelag i denne avdelinga, og Haugar sitt tredjelag speler også i denne avdelinga denne sesongen. Mellom laga Bømlo møter i år finn me Skånevik, Sveio 2, Djerv 1919 2, Avaldsnes 2 og Haugaland FK.

Damelag i Rubbestadneset

Etter ein sesong utan kvinnelag i Rubbestadnes idrettslag, ser det no ut til at klubben stiller lag igjen år. På nettsidene til Norges fotballforbund står det å lesa at klubben stiller lag i 4. divisjon avdeling 02 i Rogaland. I denne avdelinga er det berre fem lag. Dei andre fire laga er Avaldsnes 7er, Kolnes 7er, Torvastad 7er og Vard Haugesund. Sidan det er så få lag i denne avdelinga møtes laga fire gongar i løpet av sesongen. Det vil seie at Rubbestadnes til dømes speler to heimekampar og to bortekampar mot Vard Haugesund. I alt skal Rubbestadnes dermed spele 16 kampar før sesongen blir avslutta 22. oktober.