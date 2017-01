Los-gruppa og Unitech satsar stort i Rubbestadneset

Los-gruppen og Unitech går saman om ei storsatsing i Rubbestadneset. Næringsministeren fekk tysdag presentert planar om ny stor teknologi-dokk og nytt forskings- og utviklingssenter. I første omgang kan det bli investeringar for 500 millionar kroner.

Los-gruppen kjem også til å samlokalisere sin aktivitet på Bømlo i Rubbestadneset. Konsernet har i dag fleire kontor ulike stader i kommunen.

- I tillegg til i Rubbestadneset vil Los elektro framleis satse sterkt på Langevåg og i Bergen, presiserer dagleg leiar Jakob Særsten.

Dagleg leiar Jakob Særsten og styreleiar Martin Lønning i Los elektro ser lyst på framtida. Foto: Los elektro.

Store investeringar

Bømlo-nytt fortalde i mai i fjor om etableringa av næringsklyngja Rubbestadneset.no. I starten var det seks verksemder med i klyngja: Los marine, Olvondo industries, Rapp marine, Tess, Wärtsilä og Los elektro. Klyngja representerte om lag 700 tilsette, 500 meter kai og ein omsetnad på godt over ein milliard kroner.

Tanken bak samarbeidet var å kunne gje reiarar ei «totalpakke» i Rubbestadneset. No er også Unitech blitt medlem av klyngja. Verksemda produserer undervass-komponentar til olje- og gassindustrien. Verksemda har hovudkontor i Bergen.

Planane blir presenterte for næringsminister Monica Mæland når ho vitjar Rubbestadneset tysdag. Skisse: jk. Arkitektur AS.

Frå Stord til Bømlo

Unitech har også vore etablert på Eldøyane på Stord. Haugesunds avis melde i august i fjor at selskapet ville etablere ny dokk og forskings- og utviklingssenter (FOU-senter) der. Avisa synte til Maritimt forum for Haugalandet og Sunnhordland og skreiv at det var snakk om investeringar for fleire hundre millionar kroner. I det nye anlegget skulle det ikkje berre satsast vidare på subsea, men også nye løysingar innanfor fornybar energi, marinesektoren og forsvaret. No vel altså Unitech i staden å inngå samarbeid med Los-gruppen og investere i Rubbestadneset.

Endra planane

Særsten seier til Bømlo-nytt at han las om planane til Unitech på Eldøyane og tenkte at dette burde dei ha fått på plass i Rubbestadneset i staden. Han kontakta Bernt Hellesø i Unitech og inviterte han og prosjektleiar Liv Kari Eskeland til Rubbestadneset. Her fekk dei omsyning og informasjon om verksemdene på industriområdet. Dei vart overtydde om at det var ein fordel for Unitech å realisere planane her i staden. Ikkje minst ville det vera ein fordel å kunne utnytte dokken betre i Rubbestadneset.

- Me driv også med forskings- og utviklingsarbeid, så eit FOU-senter passar også veldig godt inn her. Eg er veldig glad for at me har fått til dette samarbeidet med Unitech. Me har hatt ein god prosess i lag.

Ny dokk viktig

Teknologi-dokken skal kunne dekkje dei fleste reparasjons- og vedlikehaldsoppgåver på skip. Verksemdene som står bak prosjektet meiner den nye dokken vil kunne dekkje om lag 90 prosent av behovet skipsflåten har.

- Dokken blir ein av dei største i sitt slag i Noreg, heiter det i pressemeldinga. Når heile det nye anlegget er realisert vil Rubbestadneset.no langt på veg ha nådd målet om ein «maritim pitstop» i Rubbestadneset.

- Dette blir eit svært nyttig verktøy for oss, som vil gjera oss i stand til å utføre enda fleire typar reparasjons- og vedlikehaldsoppgåver. I så måte vil utbygginga vera med på å sikre arbeidsplassar, både i dag og for framtida, seier Særsten.

Forskingssenter

Det er altså Unitech som etablerer det nye forskings- og utviklingssenteret i Rubbestadneset. Likevel vil heile klyngja nyte godt at dette senteret blir etablert.

- Tanken med senteret er at fagfolk i heile klyngja, på tvers av ekspertise og selskap, skal jobbe saman for å vidareutvikle eksisterande produkt og skape nye framtidsretta løysingar, heiter det i pressemeldinga. Los-gruppen er representert med to selskap i klyngja, og kjem såleis til å vera involvert i senteret.

- Det er forsking og utvikling som skapar grunnlag for vokster i Noreg. Dette vil skape ny aktivitet i klyngja, seier Særsten.

Knutepunkt i Rubbestadneset

I Los-gruppen er framtidsoptimismen stor.

- Me ser eit stort potensial for vokster i Rubbestadneset, der det grøne skiftet blir eit viktig satsingsområde. Det tette samarbeidet med dei andre verksemdene vil også gje oss grunnlag for ytterlegare vokster innan område som bygg, energi og offshore, seier Særsten. Næringsminister Monica Mæland vitja Rubbestadneset tysdag, og dei spenstige planane for Rubbestadneset vart då presenterte for statsråden.