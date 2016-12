Lovfestar nettolønsordninga

Regjeringa ønskjer å lovfeste nettolønsordninga for sjøfolk og får støtte frå Arbeidarpartiet. Dermed ligg det an til fleirtal på Stortinget for lovforslaget.

Ei lovfesting av tilskotsordninga for sjøfolk vil sikre norske arbeidsplassar og maritim kompetanse, heiter det i pressemeldinga som vart sendt ut frå Nærings- og fiskeridepartementet måndag morgon.





Viktig tilskotsordning

I fjor var om lag 11.900 sjøfolk i om lag 120 reiarlag omfatta av ordninga. I inneverande år vil utbetalingane bli på om lag 1,85 milliardar kroner. Næringsminister Monica Mæland meiner tilskotsordninga er eit viktig verkemiddel i det å ta vare på posisjonen Noreg har som ein leiande maritim nasjon.



- Lovfestinga av tilskotsordninga vil gje auka stabilitet i rammevilkåra for næringa. Eg er difor glad for at regjeringa følgjer opp lovnaden sin om å gjennomføre dette, seier næringsministeren i pressemeldinga.





Konkurransedyktig

I pressemeldinga blir det elles synt til at lovforslaget er ei oppfølging av Sundvollen-erklæringa og regjeringa sin maritime strategi.



- Ei god tilskotsordning er ein føresetnad for å sikre norsk maritim kompetanse, rekruttering av norske arbeidstakarar til sjøs og at reiarlaga har konkurransedyktige rammevilkår, seier Mæland. Storleiken og innretninga på pengestønaden blir vedteken kvart år i budsjettsamanheng.



Ap støttar forslaget



Regjeringa får støtte frå Arbeidarpartiet for sitt forslag om å lovfeste nettolønsordninga. Partiet har programfesta ei lovfesting, og kjem såleis til å støtte forslaget.



- Eg er glad for at næringa no får meir føreseielege rammevilkår. Eg er også glad for at me endeleg har fått gjennomslag for eit viktig punkt i Arbeidarpartiet sitt program, seier næringspolitisk talsperson i Ap, Else-May Botten.





Ønskjer meir

I pressemeldinga frå Arbeidarpartiet heiter det at det berre er deira parti og Framstegspartiet som har programfesta ei lovfesting av nettolønsordninga. Lovforslaget endrar ikkje refusjonsordninga, men gjer ordninga føreseieleg på lang sikt. Botten meiner lovfestinga er av det gode, men etterlyser fleire tiltak i det som er ei krevjande tid i norske farvatn og på norsk sokkel.





Pengar på bok

Botten syner mellom anna til at det i år er 140 millionar kroner sett av til ordninga som ikkje vart utbetalt. I den situasjonen bransjen er i tykkjer ho regjeringa bør sikre at heile potten kjem norske sjøfolk til gode.



- Me håper regjeringa også følgjer opp vårt forslag om å utnytte den ramma dei har løyva til ordninga til det fulle, og oppmodar regjeringa om å sørgje for at heile potten kjem norske sjøfolk til gode neste år.





Nei til norsk løn

Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti bad nyleg om at regjeringa greier ut høve til å stille krav til norske løns- og arbeidsvilkår i norske farvatn. Ifølgje pressemeldinga frå Arbeidarpartiet gjekk regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet imot dette forslaget.



- Me skal leva av havet i lang tid, og då er me veldig skuffa over at regjeringa ikkje vil vera med på å hente inn meir kunnskap om korleis me kan sikre gode arbeidsvilkår, seier Botten. Ho meiner det å sikre gode løns- og arbeidsvilkår er avgjerande om ein skal lukkast i å rekruttere dyktige folk til ei maritim klyngje i verdstoppen.





Bra for Eidesvik

Administrerande direktør i Eidesvik Offshore, Jan Fredrik Meling, er glad for at ordninga no ser ut til å bli lovfesta.

- Det er positivt at regjeringa ønskjer å lovfeste denne ordninga, seier Meling i ein kommentar til Bømlo-nytt.